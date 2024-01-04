بالصور.. السعودية تهزم لبنان في بروفة ودية قبل كأس آسيا

فاز المنتخب السعودي على نظيره اللبناني بهدف دون رد 1-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، في الدوحة.

من لقاء السعودية ولبنان - مصدر الصورة: حساب المنتخب السعودي على تويتر

وتأتي المباراة الودية ضمن تحضيرات السعودية ولبنان لخوض نهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستقام في قطر بداية من الشهر الحالي.

وسيطر المنتخب السعودي على مجريات اللقاء، ونجح لاعبه فراس البريكان في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 48.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بجوار تايلاند وعمان وقيرغيزستان.

وكان حساب المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد نشر في وقت سابق، القائمة النهائية المستدعاة من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، للمشاركة في كأس آسيا 2023، وجاءت على النحو التالي:

نواف العقيدي، راغد نجار، أحمد الكسار، حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، عيد المولد، فواز الصقور، سالم الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، عبد الله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري