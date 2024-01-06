بالصور.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد تدريبات منتخب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفقد تدريبات منتخب مصر، والتي تقام على استاد العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

زيارة السيسي لمنتخب مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهه منتخب تنزانيا ودياً، يوم 7 يناير قبل السفر إلى كوت ديفوار وخوض مباريات أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق في الجولة الأولى.

مجموعة منتخب مصر

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة تضم كل من، منتخب غانا ومنتخب موزمبيق ومنتخب الرأس الأخضر.

وسيبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.