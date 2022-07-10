بالصور.. استقبال مبهر لمحمد صلاح في تايلاند مع بعثة ليفربول

وصلت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي، إلى بانكوك عاصمة تايلاند، اليوم الأحد، من أجل بدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ليفربول، قارة آسيا، منذ عام 2017.

وتمتع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، باستقبال خاص لدى وصول بعثة ليفربول إلى بانكوك.

يذكر أن محمد صلاح، جدد عقده مؤخرًا مع ليفربول، ووقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع الفريق الإنجليزي.

وكانت الشكوك تحوم حول مستقبل محمد صلاح، الذي كان ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023.

وأنهى ليفربول، الموسم الماضي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد صراع شرس على اللقب مع مانشستر سيتي الذي توج به في النهاية.

كما بلغ ليفربول، نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقابل ضد ريال مدريد في النهائي، لكن الفريق الإنجليزي خسر اللقاء بهدف دون رد من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.

ويطمح نادي ليفربول إلى المنافسة بقوة على استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي توج به آخر مرة في موسم 2019-2020، بعدما حصد 99 نقطة، مقابل 81 للوصيف مانشستر سيتي.

كما يخطط لحصد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، والذي توج به آخر مرة في موسم 2018-2019، على حساب توتنهام هوتسبير.

ورحل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، النجم السنغالي ساديو ماني، الذي فضل الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني.