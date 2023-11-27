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بالصور.. اتحاد جدة ينجو من فخ أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

محمود عز

انتصر اتحاد جدة السعودي على نظيره أجمك “أولماليك” الأوزبكي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

عبد الرزاق حمد الله - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

وتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد.

أما أولماليك الأوزبكي يتذيل جدول ترتيب مجموعته بلا نقاط بعد الخسارة في 5 مباريات.

كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر
كريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله – مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

 

المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، سجل الهدف الأول لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 30.

وبعد 4 دقايق وتحديدا في الدقيقة 34، عاد حمد الله لتسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه السعودي.

عبد الرزاق حمد الله - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر
عبد الرزاق حمد الله – مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

 

وانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة على أجمك بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 78، سجل مارتن بواكي، الهدف الأول لصالح أجمك الأوزبكي، لتنتهي المباراة بفوز العميد.

من لقاء اتحاد جدة وأجمك - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر
من لقاء اتحاد جدة وأجمك – مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

 

وكان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أولماليك، نشرها حساب اتحاد جدة على موقع تويتر، على النحو التالي:

الحارس عبد الله المعيوف، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، فابينيو، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، صالح العمري، فيليبي جوتا، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة أجمك - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر
تشكيل اتحاد جدة لمواجهة أجمك – مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

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عن الكاتب:
محمود عز

خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة وعضو نقابة الصحفيين، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية والعربية.

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تعليق 1
  1. فوادمحمدعلي الصنعاني يقول

    697 774557115

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