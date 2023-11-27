بالصور.. اتحاد جدة ينجو من فخ أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

انتصر اتحاد جدة السعودي على نظيره أجمك “أولماليك” الأوزبكي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الإثنين، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء وحيد.

أما أولماليك الأوزبكي يتذيل جدول ترتيب مجموعته بلا نقاط بعد الخسارة في 5 مباريات.

المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، سجل الهدف الأول لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 30.

وبعد 4 دقايق وتحديدا في الدقيقة 34، عاد حمد الله لتسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه السعودي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة على أجمك بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 78، سجل مارتن بواكي، الهدف الأول لصالح أجمك الأوزبكي، لتنتهي المباراة بفوز العميد.

وكان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أولماليك، نشرها حساب اتحاد جدة على موقع تويتر، على النحو التالي:

الحارس عبد الله المعيوف، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود، فابينيو، مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، صالح العمري، فيليبي جوتا، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما