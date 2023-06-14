بالصور..إبتسامة النجم كريستيانو رونالدو تزين معسكر المنتخب البرتغالي استعدادًا لتصفيات الأمم الأوروبية

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بابتسامة وروح معنوية عالية خلال تدريبات المنتخب البرتغالي من أجل الاستعداد لتصفيات الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرتغالي نظيره منتخب البوسنة والهرسك ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 يوم السبت القادم الموافق السابع عشر من شهر يونيو لعام 2023.

حيث تنطلق صافرة بداية تلك المواجهة الهامة عند الساعة السابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت غرينتش، العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر وقطر والسعودية، الحادية إلا ربع مساءًا بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الرابعة، وجاء ترتيب المجموعة على هذا النحو:

البرتغال في الصدارة برصيد 6 نقاط.

سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

البوسنة والهرسك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

أيسلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

لوكسمبرج في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

ليختنشتاين في المركز السادس والأخير بدون رصيد من النقاط.

وسوف يتم نقل المواجهة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب البوسنة والهرسك على قناة بي إن سبورت 2.

ويتواجد رونالدو في الوقت الحالي ضمن صفوف نادي النصر السعودي، حيث إنضم إليه بداية العام الحالي.