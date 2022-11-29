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بالصور… أساطير كرة القدم يجتمعون في مباراة البرازيل ضد سويسرا ” الظاهرة رونالدو – كاكا – روبيرتو كارلوس – كافو ” 

مصطفى أبو حجازي

شهدت مباراة أمس الاثنين 28 نوفمبر والتي جمعت ما بين المنتخب البرازيلي ضد المنتخب السويسري تواجد مجموعة من أساطير كرة القدم في مدرجات ملعب اللقاء. 

بالصور… أساطير كرة القدم يجتمعون في مباراة البرازيل ضد سويسرا " الظاهرة رونالدو - كاكا - روبيرتو كارلوس - كافو " 

صورة لأساطير كرة القدم

الظاهرة رونالدو يوجه رسالة للنجم ” كاسيميرو ” بعد الفوز على المنتخب السويسري بمونديال قطر 

وقد إنتهت أحداث المباراة بتفوق المنتخب البرازيلي بهدف نظيف أحرزه اللاعب ” كاسيميرو ” نجم نادي مانشستر يونايتد، وضمنت السامبا البرازيلية التأهل للدور القادم. 

وظهرت صور من المدرجات تجمع بين عمالقة كرة القدم وهم ” كاكا – روبيرتو كارلوس – الظاهرة رونالدو – كافو “، وقد لاقت تلك الصور تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد السوشيال ميديا. 

أحد التغريدات من رواد السوشيال ميديا

حيث قد غرد بعض الأشخاص قائلًا ” كمية أساطير بالصورة ” الظاهرة رونالدو – سيميوني – كاكا – روبيرتو كارلوس – كافو ” 

أحد التغريدات من رواد السوشيال ميديا

ودون شخص آخر قائلًا ” كمية الفخامة في الصورة، راحت بهم الأيام ولكن متواجدين في التاريخ” 

ويلتقي المنتخب البرازيلي في الجولة الأخيرة من مونديال كأس العالم 2022 مع المنتخب الكاميروني.  

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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