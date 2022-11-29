بالصور… أساطير كرة القدم يجتمعون في مباراة البرازيل ضد سويسرا ” الظاهرة رونالدو – كاكا – روبيرتو كارلوس – كافو ”

شهدت مباراة أمس الاثنين 28 نوفمبر والتي جمعت ما بين المنتخب البرازيلي ضد المنتخب السويسري تواجد مجموعة من أساطير كرة القدم في مدرجات ملعب اللقاء.

وقد إنتهت أحداث المباراة بتفوق المنتخب البرازيلي بهدف نظيف أحرزه اللاعب ” كاسيميرو ” نجم نادي مانشستر يونايتد، وضمنت السامبا البرازيلية التأهل للدور القادم.

وظهرت صور من المدرجات تجمع بين عمالقة كرة القدم وهم ” كاكا – روبيرتو كارلوس – الظاهرة رونالدو – كافو “، وقد لاقت تلك الصور تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد السوشيال ميديا.

حيث قد غرد بعض الأشخاص قائلًا ” كمية أساطير بالصورة ” الظاهرة رونالدو – سيميوني – كاكا – روبيرتو كارلوس – كافو ”

ودون شخص آخر قائلًا ” كمية الفخامة في الصورة، راحت بهم الأيام ولكن متواجدين في التاريخ”

ويلتقي المنتخب البرازيلي في الجولة الأخيرة من مونديال كأس العالم 2022 مع المنتخب الكاميروني.