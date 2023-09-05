بالرغم من الفوز على أوساسونا..تشافي يصرح “نفتقد الجودة والصبر” 

تمكن الفريق الكتالوني من الانتصار بصعوبة أمام نادي أوساسونا في اللقاء الذي أقيم يوم الأحد الماضي الموافق 3 سبتمبر لعام 2023 بهدفين لهدف، وقد تحدث المدير الفني لبرشلونة تشافي بعد إنتهاء المباراة مؤكًا على أن فريقه يفتقد الصبر والجودة.

صورة المدير الفني تشافي في أحد المؤتمرات-المصدر: موقع يلا كورة

وقد صرح المدير الفني الإسباني تشافي قائلًا: نحن نحتاج إلى صناعة عدد كبير من الفرض خلال المباريات، لقد افتقدنا الصبر والجودة خلال تلك المباراة، لقد بذل اللاعبين مجهود كبير للغاية وكان الانتصار في منتهى الصعوبة، ولكن الفوز كان في غاية الأهمية لنا.

👋 عشاق برشلونة في كل مكان، طاب يومكم بكل خير 💙❤️ pic.twitter.com/dS0PJ0rnfI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 4, 2023

وأقيمت مباراة برشلونة وأوساسونا على ملعب السادار، وتقدم الفريق الكتالوني في النتيجة قبل نهاية أحداث الشوط الأول وبالأخص عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضائع، ولكن تمكن أوساسونا من العودة في النتيجة عن طريق اللاعب أفيلا عند الدقيقة 76، إلا أن النجم البولندي ليفاندوفيسكي تمكن من إحراز هدف الفوز للفريق الكتالوني عند الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز فإن برشلونة ترفع رصيدها من النقاط إلى النقطة 10 في المركز الرابع بجدول الترتيب بعد مرور 4 جولات، بينما يتجمد رصيد نادي أوساسونا عند النقطة 6 في المركز العاشر.