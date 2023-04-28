“بالتوقيت الصيفي” تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء والتشكيل المتوقع للأهلي بعد إصابة نجم الوسط

ساعات قليلة تفصلنا عن موقعة مباراة الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقا 2023 اللقاء المقرر أن يقام على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، السبت 2023/04/29 وبعد تغير التوقيت في مصر سنقدم لكم التوقيت الجديد للمباراة، والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة بعد أن أثبتت الأشعة عدم قدرة نجم الوسط عمر السولية عن خوض اللقاء، مما جعل كولر يستبعده من السفر وتركه بالقاهرة لتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، حتى يكون جاهز لمباراة السوبر القادمة ضد الزمالك المقرر لها الشهر القادم في الإمارات.

كانت صحيفة le 360 الرياضية المغربية، قد أشارت أن الأزمات تضرب الفريق المغربي قبل قمة الأهلي والرجاء القادمة، وأخر هذه الأزمات هي الأزمة المالية التي جعلت النادي غير قادر على حجز فندق vip لبعثة الأهلي والطاقم التحكيمي، وتم دفع التكاليف من قبل عضو مجلس الإدارة على نفقته الخاصة تجنباً لتوقيع عقوبة من قبل الكاف على الرجاء، وفيما يلي موعد مباراة الأهلي والرجاء بالتوقيت الصيفي الجديد.

عرضية مُتقنة ✅

رأسية لا مثيل لها ✅ هدف محمد عبدالمنعم في مرمى الرجاء هو الأفضل في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/ljpQ4qlvdH — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 25, 2023

موعد مباراة الأهلي والرجاء

كانت إدارة نادي الرجاء قد طرحت تذاكر المواجهة المرتقبة، وتم حجز جميع التذاكر في وقت قياسي من قبل جماهير الرجاء، وتم تخصيص 2000 تذكرة لجماهير الأهلي سوف يتم توزيعها على الجالية المصرية وأفراد السفارة المصرية في المغرب، وفيما يلي الموعد.

الحماس في أعلى درجاته! 💯 مواجهات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. 🏆#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/6BtviPQNzo — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 27, 2023

20.00 : – الثامنة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

21.00 : – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المغرب/ تونس/ الجزائر.

22.00 : – الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية/ مكة المكرمة/ السودان/ ليبيا/ فلسطين.

23.00 : – الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ عُمان.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الرجاء

كما أشرنا في العنوان فأن نجم الوسط السولية تم أستبعاده من السفر، وهناك كلاً من ألأيمن أشرف وشادي حسين أستبعاد للرؤية الفنية من قبل مارسيل كولر، والإصابة كلاً من رامي ربيعة وكريستو وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي.

📸| المران الثاني لفريقنا بالمغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/wCaQlWEamE — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 27, 2023

حراسة المرمى : – محمد الشناوي.

خط الدفاع : – علي معلول/ محمد هاني/ محمد عبد المنعم/ محمود متولي.

خط الوسط : – أليو ديانج/ مروان عطية/ حمدي فتحي/ حسين الشحات/ بيرسي تاو.

خط الهجوم : – محمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة المباراة والمعلق

الرجاء أمام فرصة فك العقدة عندما يواجه الأهلي 🔢 المزيد من الأرقام مع مازن الريس#أرقام pic.twitter.com/C4oKYWQeie — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2023

تنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورت القطرية المالك الحصري، وتحديداً على قناة bein sports hd 4 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

كما تنقل عبر قناة المغربية الرياضية التردد الأرضي، ولم يتحدد معلق اللقاء على القناة المغربية حتى الآن.

بطاقة المباراة