بالتردد قنوات مجانية تنقل مباراة التأهل بين الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا
يخوض النادي الأهلي بعد قليل مباراته المرتقبة مع فريق الرجاء المغربي، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب محمد الخامس في العاصمة المغربية الدار البيضاء، وتكمن أهمية تلك المباراة، بأنها مباراة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2022-2023.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا:-
يدخل فريق النادي الأهلي هذه المباراة، وذلك بعد أن استطاع حسم مباراة الذهاب في القاهرة، الأسبوع الماضي، وذلك بالفوز على نادي الرجاء المغربي بنتيجة هدفين دون رد، حيث سجل الهدف الأول اللاعب محمد عبد المنعم ثم أضاف اللاعب حمدي فتحي الهدف الثاني.
وقد أعلنت قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة عن إذاعة المباراة على قناة beIN Sport 4 حيث يمكن ضبط القناة من خلال إدخال التردد الأتي على القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات.
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|نايل سات
|11054
|أفقي
|2/3
|27500
|HD
|سهيل سات
|11585
|رأسي
|2/3
|27500
|HD
كما أعلنت ثلاث قنوات عن قيامها بنقل المباراة على الهواء مباشرة، حيث يمكن استقبال تلك القنوات على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية عن طريق ضبط التردد الخاص بها من الجدول التالي:-
|اسم القناة
|التردد
|الاستقطاب
|معدل التصحيح
|معدل الترميز
|المغربية الرياضية
|11513
|عمودي
|2/3
|27500
|ارينا سبورت
|11512
|عمودي
|2/3
|30000
|الأثيوبية
|11513
|عمودي
|3/4
|27500
وتعد تلك المباراة هامة جداً لكلاً الفريقين، ولهذا فسوف يسعى كل فريق إلى استغلال كل الفرص المتاحة له من أجل الفوز بنتيجة تلك المباراة، فالنادي الأهلي يكفيه التعادل أو الخسارة بنتيجة هدف دون رد من أجل التأهل، في حين أن نادي الرجاء المغربي يجب عليه الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف من أجل التأهل.