بالتاريخ والوقت.. مواعيد ظهور الفرعون صلاح مع ليفربول في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) جدول مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري فى النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك بعد أيام من سحب القرعة التي أُجريت في فرنسا.

مواجهات قوية للريدز

ووضع يويفا الجدول الرسمي لمباريات نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في إطار صفوفه الدولى المصري محمد صلاح في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث تنتظر “الريدز” سلسلة من المواجهات القوية أمام نخبة من كبار القارة الأوروبية.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول 8 مباريات ضمن هذا الدور الجديد من البطولة، الذي يُطبق بنظام النقاط على غرار الدوري، بمشاركة 36 فريقًا، حيث يلتقي الفريق الإنجليزي بأسماء ثقيلة أبرزها أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، إنتر ميلان، ومارسيليا، في رحلة يتطلع من خلالها إلى استعادة المجد الأوروبي.

الأربعاء 17 سبتمبر: ليفربول × أتلتيكو مدريد – 10:00 مساء

الثلاثاء 30 سبتمبر: جالاتا سراي × ليفربول – 10:00

الأربعاء 22 أكتوبر: آينتراخت فرانكفورت × ليفربول – 10:00

الثلاثاء 4 نوفمبر: ليفربول × ريال مدريد – 10:00

الأربعاء 26 نوفمبر: ليفربول × آيندهوفن – 10:00

الثلاثاء 9 ديسمبر: إنتر ميلان × ليفربول – 10:00

الأربعاء 21 يناير: مارسيليا × ليفربول – 10:00

الأربعاء 28 يناير: ليفربول × قره باغ – 10:00

ويفتتح ليفربول مشواره الأوروبي بموقعة نارية أمام أتلتيكو مدريد على ملعب “أنفيلد”، بينما ستكون المحطة الأخيرة في هذه المرحلة ضد قره باغ الأذربيجاني، في لقاء قد يكون حاسمًا في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يسعى هذا الموسم للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية، بعد غياب دام مواسم عدة، في ظل قيادة النجم المصري محمد صلاح الذي يخوض موسمه الأخير مع الفريق حسب التقارير الأخيرة.