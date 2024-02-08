“بالأسماء.. الزمالك ينجح في التعاقد مع ثلاثة لاعبين أهلاوية

تسعى إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، لتعزيز فريق كرة القدم الأول بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيعمل النادي الأبيض على إتمام عدد من الصفقات في الساعات القليلة القادمة بعد رفع القيد الرسمي عنه، قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الحالية في 31 يناير الجاري.

الزمالك يتعاقد مع نجوم الأهلي السابقين

نجح نادي الزمالك في ضم عدد من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب للفريق الأهلي، استعدادًا لانضمامهم لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أفادت “نجوم مصرية” بأن مسؤولي نادي الزمالك تمكنوا من الحصول على توقيع عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، لفترة تمتد لموسم ونصف الموسم، حتى يتم إنهاء الصفقة مع إدارة النادي السماوي، يرغب اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا في الرحيل عن الفريق السماوي لخوض تجربة جديدة مع القلعة البيضاء.

بعد أن استطاع الزمالك الحصول على توقيع أحمد حمدي، لاعب خط وسط فريق مونتريال الكندي، لمدة ثلاث سنوات ونصف الموسم، سينضم إلى الفريق في صفقة انتقال كلاعب حر، وتم إجراء الكشف الطبي للاعب يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

قام ناصر ماهر، لاعب فريق مودرن فيوتشر، بتوقيع عقود انضمامه لنادي الزمالك، وتسعى إدارة القلعة البيضاء للوصول إلى اتفاق رسمي مع إدارة فيوتشر لإتمام التعاقد مع اللاعب.