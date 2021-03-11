باريس سان جيرمان 1-1 برشلونة: كيليان مبابي يحجز مكان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا رغم هدف ليونيل ميسي المذهل

تأهل باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفضل فوزه 5-2 في مجموع المباراتين على برشلونة حيث فشل العملاق الإسباني في محاولته لعودة تاريخية أخرى.

بعد تأخره 4-1 من مباراة الذهاب، احتاج برشلونة إلى تكرار تحوله الملحوظ أمام نفس المنافس قبل أربع سنوات، عندما عاد من تأخره 4-0 ليفوز 6-5 في مجموع المباراتين، لكن على الرغم من هيمنته على المباراة لم يقترب أبدًا لتكرار هذا الإنجاز حيث تقاسم الفريقان التعادل 1-1 في بارك دي برانس.

سجل كيليان مبابي ثلاثية في مباراة الذهاب ووسع من تقدم باريس سان جيرمان من ركلة جزاء بعد قرار حكم الفيديو المساعد المثير للجدل الذي تسبب في معاقبة كليمان لينجليت بسبب تدخل عادي، على ماورو إيكاردي.

ومع ذلك، أعطى ليونيل ميسي للزوار الأمل بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة، وخلق برشلونة الكثير من الفرص، مع إهدار عثمان ديمبيلي بشكل خاص لعدة فرص سانحة للتهديف.

أتيحت الفرصة لميسي لتقليص الفارق بشكل أكبر في الشوط الأول بعد أن حصل أنطوان جريزمان على ركلة جزاء لكن محاولة الأرجنتيني انحرفت إلى العارضة بعد تخل الحارس كيلور نافاس.

في مباراة اليوم باريس سان جيرمان كان مرتاحًا إلى حد ما، لان لديه حارس مرمى رائع كيلور نافاس و دفاع ممتاز ممثلفي لاعبه ماركينيوس، حيث كان بالمرصاد لكل محاولات برشلونة التهديفية.