باريس سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورغ 3-3 في مباراة مثيرة

في مباراة مثيرة جرت مساء الجمعة 17 أكتوبر 2025، تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ بنتيجة 3-3 على ملعب “بارك دي برينس” ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي “ليغ 1”.

⚽ أبرز أحداث المباراة

بداية حماسية: افتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 6، معلنًا بداية قوية للفريق.

رد فعل ستراسبورغ: سجل جواكين بانيشيللي هدفين، وأضاف دييغو موريرا الهدف الثالث، ليقلب الطاولة لصالح الفريق الضيف مؤقتًا.

عودة باريس سان جيرمان: قلص غونزالو راموس الفارق من ركلة جزاء، ثم سجل سيني مايوولو هدف التعادل في الدقيقة 79.

📊 ترتيب الدوري الفرنسي بعد المباراة

المركز الفريق النقاط 1 باريس سان جيرمان 17 2 ستراسبورغ 16

تعكس المباراة قوة كلا الفريقين وإصرار باريس سان جيرمان على الحفاظ على صدارة الدوري رغم الضغوط.

🧠 التحليل الفني

أظهر ستراسبورغ أداءً هجوميًا ودفاعيًا قويًا، مما جعله منافسًا صعبًا أمام بطل الموسم السابق.

على الجانب الآخر، أبدى باريس سان جيرمان روحًا قتالية واضحة للعودة في المباراة والحفاظ على نقاطه.

المباراة كانت مزيجًا من الإثارة والسرعة، مع لحظات تحبس الأنفاس للجماهير.

🖼️ صور من المباراة



لقطة من المباراة بين باريس سان جيرمان وستراسبورغ.



لحظة احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بهدف التعادل