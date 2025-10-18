أخبار الرياضة

باريس سان جيرمان يتعادل مع ستراسبورغ 3-3 في مباراة مثيرة

عبير محمود

في مباراة مثيرة جرت مساء الجمعة 17 أكتوبر 2025، تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ستراسبورغ بنتيجة 3-3 على ملعب “بارك دي برينس” ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي “ليغ 1”.

"لحظة مثيرة من مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ 3-3"

⚽ أبرز أحداث المباراة

  • بداية حماسية: افتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 6، معلنًا بداية قوية للفريق.

  • رد فعل ستراسبورغ: سجل جواكين بانيشيللي هدفين، وأضاف دييغو موريرا الهدف الثالث، ليقلب الطاولة لصالح الفريق الضيف مؤقتًا.

  • عودة باريس سان جيرمان: قلص غونزالو راموس الفارق من ركلة جزاء، ثم سجل سيني مايوولو هدف التعادل في الدقيقة 79.

📊 ترتيب الدوري الفرنسي بعد المباراة

المركزالفريقالنقاط
1باريس سان جيرمان17
2ستراسبورغ16

تعكس المباراة قوة كلا الفريقين وإصرار باريس سان جيرمان على الحفاظ على صدارة الدوري رغم الضغوط.

🧠 التحليل الفني

  • أظهر ستراسبورغ أداءً هجوميًا ودفاعيًا قويًا، مما جعله منافسًا صعبًا أمام بطل الموسم السابق.

  • على الجانب الآخر، أبدى باريس سان جيرمان روحًا قتالية واضحة للعودة في المباراة والحفاظ على نقاطه.

  • المباراة كانت مزيجًا من الإثارة والسرعة، مع لحظات تحبس الأنفاس للجماهير.

🖼️ صور من المباراة

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة بين باريس سان جيرمان وستراسبورغ.

احتفال اللاعبين
لحظة احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بهدف التعادل

عن الكاتب:
عبير محمود

