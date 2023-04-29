باريس سان جيرمان يتحرك للتعاقد مع ساكا في حال رحيل ميسي أو نيمار

وفقًا لتقارير إعلامية، يهدف نادي باريس سان جيرمان إلى ضم بوكايو ساكا، الجناح الذي يلعب في فريق أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال قرر أحد نجوم الفريق الرحيل.

ويشير الأمر إلى أن ليونيل ميسي قد يغادر ناديه، حيث ينتهي عقده في نهاية يونيو المقبل ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديده، فيما يبدو أن البرازيلي نيمار ليس في خطط إدارة باريس سان جيرمان للموسم القادم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “thehardtackle” المتخصص في أخبار الانتقالات، ونقلاً عن وسائل إعلام فرنسية، يبدو أن باريس سان جيرمان يفكر جديًا في ضم ساكا إلى صفوفه.

باريس سان جيرمان يغري أرسنال لضم ساكا

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان سيبذل جهودًا لإغراء فريق أرسنال وساكا، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في باريس سان جيرمان معجبون بموهبة الجناح ساكا ويعتقدون أنه سيستمر في التطور في المستقبل وقادر على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق الباريسي.

يتقدم ساكا، اللاعب الدولي الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية، بثبات مع أرسنال منذ صعوده إلى الفريق الأول، وقدم مساهمات كبيرة في تحقيق الفريق لقب الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

تُذكر الأرقام اللافتة لساكا هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا وصناعة 11 هدفًا آخرين في 43 مباراة مختلفة ضمن مختلف المسابقات.