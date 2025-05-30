موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية واحدة من أهم واقوى المناسبات والمواجهات الكروية العالمية، حيث يستعد ملعب “إليانز أرينا”، لإستقبال القمة النارية بين باريس سان جيرمان والإنتر غدًا السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

موعد القمة النارية

ومن المقرر وفقًا لمخطط البطولة أن تبدأ القمة المرتقبة، قمة مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء غدًا السبت، على ملعب “إليانز أرينا”، بمدينة ميونخ في ألمانيا.

القنوات الناقلة

وسيتم إذاعة هذه المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان على قناة beIN Sports HD1.

الجدير بالذكر أن فريق باريس جيرمان تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أداء كبير أمام أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم إنتصر إيابا بنتيجة 2-1.

على الجانب الأخر، تمكن إنتر ميلان من خطف تأهلاً للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب “مونتجويك”، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

ويمتلك إنتر ميلان في رصيده 3 ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا أخرها موسم 2009-2010 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن يبحث باريس سان جيرمان عن وضع إسمه لأول مرة في قائمة المتوجين باللقب القاري.

وعينّ الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وهي الثالثة له في النهائيات القارية.