باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا 2024-2025

نجح الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه بعد أن خاض النهائي في موسم 2020 ضد بايرن ميونيخ ولم يستطع تحقيق اللقب.

بدأت مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان بضغط كبير من فريق لويس انريكي مما أدى إلى تخبط في خطوط فريق إنتر ميلان وتمكن أشرف حكيمي من تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر، وبعد ذلك سيطر باريس على زمام المباراة وفاز بنتيجة 5 أهداف دون رد.

أندية فرنسا في دوري الأبطال

باريس سان جيرمان يصبح ثاني نادي فرنسي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق نادي مارسيليا البطولة في موسم 1993 على حساب نادي أسي ميلان الإيطالي.