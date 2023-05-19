“باريس سان جرمان” يمدد عقد ماركينيوس حتى عام 2028

أعلن نادي “باريس سان جرمان” الفرنسي اليوم الجمعة عن تمديد عقد قائد الفريق الأول لكرة القدم، اللاعب البرازيلي ماركينيوس، وجاء في بيان النادي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المدافع البالغ من العمر 29 عامًا ليستمر رحلته مع الفريق الأزرق والأحمر حتى 30 يونيو 2028.

وقد بدأ ماركينيوس مشوارة مع النادي الفرنسي عام 2013، قادمًا من نادي “روما” الإيطالي، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا، وعبر رئيس النادي القطري، ناصر الخليفي، عن سعادته بالتمديد، مشيدًا بما قدمه اللاعب من تفانٍ وروح الفوز منذ انضمامه للفريق.

وأعرب ماركينيوس بدوره عن سعادته وفخره بالتمديد، مؤكدًا أن الفريق سيستمر في تحقيق إنجازات رائعة في السنوات المقبلة.

وحقق اللاعب لقب الدوري الفرنسي 7 مرات مع “باريس سان جرمان”، ويقترب من الفوز باللقب للمرة الثامنة، حيث يتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن “لانس”، قبل ثلاث جولات من النهاية.

كما فاز ماركينيوس بكأس فرنسا ست مرات، وحل وصيفًا في دوري أبطال أوروبا عام 2020 بعد الهزيمة أمام نادي “بايرن ميونيخ” الألماني.