بابلو ماشين مدرب إشبيلية السابق لـ “نجوم مصرية”: الدوري السعودي أصبح هو الأقوى في آسيا وهذه نصيحتي للاعبي الدوري المصري

يُعتبر المدرب الإسباني بابلو ماشين دياث أحد أبرز الأسماء التدريبية التي تركت بصمة واضحة في الكرة الإسبانية قبل أن يخوض تجربة جديدة في المنطقة العربية.

وُلد بابلو ماشين في 7 أبريل 1975 بمدينة سوريا شمال إسبانيا، وبدأ مسيرته لاعبًا في صفوف نادي نومانسيا، لكن إصابة قوية في الركبة أنهت مشواره الكروي مبكرًا وهو في الثالثة والعشرين من عمره فقط.

واتجه بابلو ماشين مباشرة إلى التدريب داخل نادي نومانسيا، حيث عمل في الفئات السنية الأقل ثم عمل كمدرب مساعد للفريق الأول، قبل أن يخوض تجربته الكبيرة الأولى مع جيرونا.

وفي عام 2014 تولى بابلو ماشين قيادة جيرونا وهو في الدرجة الثانية، وبعد ثلاثة مواسم من العمل والصبر نجح في تحقيق إنجاز تاريخي وقاد النادي إلى الدوري الإسباني الممتاز لأول مرة في تاريخه عام 2017.

ثم انتقل إلى تدريب إشبيلية عام 2018 وبدايته كانت قوية في الدوري الأوروبي والدوري الإسباني، لكنه غادر منصبه في مارس 2019 بعد خروج مفاجئ من بطولة اليوروبا ليج أمام سلافيا براغ.

وبعدها قاد فريق إسبانيول، ثم تولى تدريب ديبورتيفو ألافيس، ثم انتقل إلى المنطقة العربية ودرب العديد من الأندية العربية أبرزها العين والرائد السعودي ونادي أم صلال القطري.

وإليكم نص الحوار كالآتي:-

من خلال تجربتك مع الأندية العربية، ما رأيك في ثقافة الكرة العربية وتطورها الملحوظ وهل تختلف كثيرًا عن أوروبا؟

يقول بابلو ماشين:”أعتقد بصدق أن الدوري السعودي يتطور باستمرار، بفضل التعاقدات مع لاعبين نجوم، ومديرين رياضيين، ومدربين أصحاب خبرة من أفضل الدوريات الأوروبية واليوم أصبح دوريًا مرجعيًا وهو الأفضل في آسيا، ومعترفًا به عالميًا الهلال لعب مباراة رائعة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ومستوى الدوري يقترب من أقوى الدوريات الأوروبية، وسيصل في النهاية ليكون ضمن الدوريات الخمسة الكبرى”.

وأضاف: “العامل الأكبر في الكرة العربية هو الطقس، الذي لا يسمح بلعب المباراة بكثافة عالية طوال 90 دقيقة مثل أوروبا، إلى جانب وجود فجوة بين فرق القمة والقاع، لكنها ستتقلص مع دخول مستثمرين جدد”.

إذا تلقيت عرضًا لتدريب نادي في الدوري المصري هل ستوافق؟

أجاب المدرب الإسباني: “يعتمد الأمر على الفريق وأهداف المشروع وطموحاته”.

ماهي النصيحة التي تقدمها دائمًا للاعبي فريقك؟

“كل لاعب يختلف عن الآخر، لكنني أؤمن بالصدق وراحة الضمير وفعل ما هو أفضل للفريق، لأنه إذا فاز الفريق يفوز الجميع”.

ما الذي يميز مدرب ناجح مثلك عن المدربين الآخرين؟

“لا توجد وصفة سحرية، لكن التدريب والخبرة والمثابرة مهمة جدًا، بالإضافة إلى التعاطف وفهم علم النفس”.

هل تفضل الأندية التي لديها ضغط جماهيري أم الأندية التي لا تمتلك جماهير لكي تعمل في راحة؟

“أحب تدريب الأندية الكبيرة ذات الجماهيرية والضغط، لأنها تملك أهدافًا طموحة وهذا جزء من وظيفتنا”.

هل تفضل الإعتماد على اللاعبين الشباب أم اللاعبين أصحاب الخبرات؟

“لا أنظر إلى العمر بل إلى الأداء، لكن عند الشك، أُفضل منح الثقة للشباب لأن لديهم مجالًا أكبر للتحسين، وهذا يفيد مستقبل النادي.”

ما هي نصيحتك للاعبي الدوري المصري لكي يكونوا مثل لاعبين أوروبا؟

“المفتاح أن تكون محترفًا قدر الإمكان، مع لياقة فنية وبدنية وعقلية قوية. المثابرة والإيمان بالنفس والاستماع للمدربين الجيدين أساسية، ومع قليل من الحظ ستصلون لمستوى اللاعبين في أوروبا”.