بأوامر إليجري.. ميلان يبدأ التفاوض لضم هذا اللاعب

تستمر جهود نادي ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث فتح خط تواصل مباشر مع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب خط وسط أولمبيك مارسيليا، من أجل عودته إلى الدوري الإيطالي، بناءً على توصية من المدير الفني ماسيميليانو أليجري.

وقال تقرير لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن إدارة ميلان تواصلت خلال الساعات الماضية مع فيرونيك رابيو، والدة اللاعب ووكيلة أعماله، لبحث مدى استعداد اللاعب للعودة إلى “الكالتشيو”، بعد تجربته السابقة مع يوفنتوس والتي دامت أربعة مواسم.

ووفق تقرير الصحيفة، فإن الرد الأولي من جانب رابيو جاء إيجابيًا ومفتوحًا للنقاش، رغم أن اللاعب ووكيلته كانا قد أبديا في وقت سابق رغبتهما في مواصلة التجربة مع مارسيليا خلال الموسم الحالي.

ويتابع ميلان تطورات العلاقة بين رابيو وإدارة ناديه الحالي، إذ أشارت التقارير إلى وجود توتر في العلاقة قد يدفع اللاعب للمطالبة بالرحيل رسميًا، وهو ما قد يُسهل انتقاله إلى “الروسونيري”.

وتشير التوقعات إلى أن يجري النادي اللومباردي جولة جديدة من الاتصالات مع اللاعب خلال اليوم السبت، في محاولة لتسريع المفاوضات، حال تعثر استمرار رابيو في “فيلودروم”.

وفي ظل وجود رغبة من ميلان والمدرب أليجري في ضم اللاعب، إلا أن العائق المالي لا يزال قائماً، حيث يشترط مارسيليا الحصول على 15 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته، وهو رقم تعتبره إدارة ميلان مرتفعًا نظراً لوضع اللاعب التعاقدي.

تجدر الإشارة إلى أن رابيو دخل بالفعل العام الأخير من عقده، ما يمنح الأندية هامشاً أوسع للتفاوض على قيمة أقل من المبلغ المطلوب.

ووفقًا لتطورات الصفقة، فإن انضمام رابيو إلى ميلان قد يسرّع من وتيرة رحيل يونس موسى إلى نادي أتالانتا، حيث أكد المدير الرياضي لميلان إيجلي تاري، في تصريحات لقناتي “دازن” و”سكاي سبورت”، أن هناك اتفاقًا شبه نهائي مع أتالانتا على انتقال موسى مقابل 25 مليون يورو إضافة إلى حوافز، مع ترقب اتخاذ القرار النهائي اليوم.