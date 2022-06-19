بأكثر من 20 كاميرا مختلفة… تعرف على استعدادات التليفزيون المصري لمباراة القمة

مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك تعد مناسبة رياضية كبيرة في مصر وربما في الوطن العربي الذي يتواجد به مشجعي للفريقين من المحيط إلى الخليج، فهذه المباراة الهامة التي يتابعها الملايين من المشاهدين تتطلب استعدادات كبيرة ورفع حالة الطوارئ في الجهة التي ستبث المباراة كما صرحت بذلك أيضا (نائلة فاروق) رئيس التليفزيون المصري.

رفع التليفزيون المصري حالة الاستعداد القصوى والعمل على قدم وساق من أجل هذه المباراة على أكمل وجه وهي المباراة التي ستقام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اليوم الأحد 19 من شهر يونيو في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت السُّعُودية على استاد السلام وي بالقاهرة.

تقام المباراة في إطار الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري العام المصري بطاقم تحكيم إسباني بالكامل وقد انتهت مباراة الدور الأول لمصلحة النادي الأهلي بنتيجة خمس أهداف للأهلي لثلاثة أهداف لنادي الزمالك.

وقد رصدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعدادات كبيرة لبث هذه المباراة على الهواء مباشرة بالتعاون مع التليفزيون المصري، وقد تم تشكيل لجنة خاصة بالمباراة تكون منعقدة بصفة دائمة وذلك بداية من يوم السبت اليوم الذي يسبق المباراة الهامة وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجه فريق الإخراج والأعداد وأيضا مهمتها تكون متابعة كافة تفاصيل المباراة حتى نهاية المباراة وثم إعداد تقرير مُفصّل بعد المباراة.

وتم إسناد مهمة نقل هذه المباراة إلى الوحدة 23 بالتليفزيون المصري التي تعمل حاليا بتقنية 4K عالية الجودة وتم إتاحة لها عدد حوالي 20 كاميرا لتغطية كافة جوانب هذه المباراة التي ينتظرها جماهير الكرة المصرية بشكل كبير، ومن بين هذه الكاميرات أيضا كاميرا ذات مهام خاص وهي الكاميرا المعلقة بالأسلاك في أعلي الملعب لالتقاط الأحداث بشكل مقرب جدا وعمودي، وأيضا الكاميرا الطائرة الدرون لنقل الأحداث من أعلى الملعب.