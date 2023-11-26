بأداء رائع.. فوز ريال مدريد على قادش ضمن منافسات الدوري الإسباني 2024/2023
فاز ريال مدريد على قادش بنتيجة 0-3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على ملعب نويفو ميرانديلا بقادش، ضمن منافسات الجولة 14من الدوري الإسباني.
ملخص المباراة
- سجل نجم ريال مدريد البرازيلي رودريجو ثنائية رائعة، افتتح التسجيل من تسديدة قوية في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ثم سجل الهدف الثاني من تسديدة أخري في الدقيقة 64.
- ثم سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث بعد تمريرة من رودريجو في الدقيقة 74.
بيلينجهام يسجل الهدف الثالث للريال 🚨#ريال_مدريد https://t.co/4UY1wBChGW
— أحمد (@AhmadTFP) November 26, 2023
- بهذا الفوز يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة جيرونا أمام أتليتك بلباو غدا الاثنين في تمام الساعة 10 مساءا، بينما تجمد رصيد قادش عند 10 نقاط في المركز 16.
https://twitter.com/koorashow_ar/status/1728861266821976138
ترتيب الدوري الإسباني
- ريال مدريد 35
- جيرونا 34
- أتلتيكو مدريد 31
- برشلونة 31
- ريال سوسييداد 25
- أتليتك بلباو 24
ترتيب الدوري الاسباني الان 🚨#ريال_مدريد_قادش pic.twitter.com/jAM7bqlJmr
— أحمد (@AhmadTFP) November 26, 2023