اينتراخت فرانكفورت يكرم ضيافة بايرن ميونخ بخماسية، نتيجة مباراة بايرن ميونخ واينتراخت فرانكفورت

الحق فريق اينتراخت فرانكفورت هزيمة قاسية بضيفه بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، وفاز فريق فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، جاءت مباراة اليوم في إطار منافسات الجولة ال١٤ من الدوري الألماني.

سجل اهداف فريق فرانكفورت كل من عمر مرموش وايريك ايبمبي “ثنائية” وهوغو لارسون وانسجار كناوف في الدقائق 12 و31 و50 و36 و60، يذكر أن الشوط الأول انتهى بثلاثية لاينتراخت مقابل هدف وحيد للبايرن سجله جوشوا كيميتش.

وتألق اللاعب المصري عمر مرموش في مباراة اليوم وسجل هدفاً وصنع إثنين، دخل عمر مرموش اليوم قائمة اللاعبين المصريين الذين سجلوا ضد بايرن ميونخ.

تعتبر هذه الهزيمة الأولى للبايرن هذا الموسم والتي ستؤخر بايرن ميونخ عن ملاحقة صاحب الصدارة باير ليفركوزن.

بفوزه يحصد فريق الشمال الألماني ثلاث نقاط هامة له في الدوري، يحتل فرانكفورت حاليا المركز السابع برصيد 21 نقطة ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 32 نقطة متأخراً بثلاث نقاط عن ليفركوزن صاحب الصدارة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها البايرن بخماسية من فرانكفورت، تعرض البايرن للهزيمة بخماسية مقابل هدف في عام 2019 قبل اقالة مدربه وقتئذ نيكو كوفاتش.