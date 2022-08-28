اهم مباريات اليوم الاحد 28/8/2022 في جميع الدوريات.. لقاءات اليوم الدوري الإنجليزي والاسباني والإيطالي والفرنسي والإلماني

اهم مباريات اليوم الاحد 28/8/2022، يبحث الآف الاشخاص الآن ومع كل صباح يوم جديد على لقاءات اليوم الهامة في كرة القدم للاستمتاع بوجبة كروية دسمة قد تأتي من مباريات الدوري الاسباني اليوم عن طريق الريال او برشلونة او اتليتكو مدريد، أو من مباريات الدوري الإنجليزي عن طريق فريق ارسنال المرعب او مان سيتي او ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح او عن طريق تتونهام او تشيلسي، او من خلال الدوري الفرنسي عن طريق العملاق الباريسي باريس سان جيرمان الذي يضم كوكبة كبيرة من افضل نجوم الكرة على رأسهم الساحر الارجنتيني ليونيل ميسي او النجم البرازيلي نيمار.

اهم مباريات اليوم الاحد 28 اغسطس

نبدأ بالدوري الانجليزي الاقوي في العالم أجمع والذي سيقام به اليوم 3 مباريات وهما كما يلي:

فريق استون فيلا يصطدم بفريق وست هام في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

فريق ولفرهامبتون يصطدم بفريق نيوكاسل في نفس التوقيت السابق.

فريق نوتينجهام فورست يصطدم بالعملاق توتنهام هوتسبر في الخامسة مساءا.

مباريات اليوم في الدوري الاسباني

مباريات الدوي الاسباني لاتقل متعة واثاراة للمشاهدين عن الدوري الإنجليزي، حيث يقام ايضا 3 لقاءات في الدوري الاسباني وهي كما يلي:

خيتافي يواجه فياريال في تمام الخامسة والنصف.

برشلونة يواجه بلد الوليد العنيد في السابعة والنصف مساءا.

ريال مدريد يصطدم بفريق اسبانيول في العاشرة مساءا.

مباريات اليوم الدوري الإيطالي

تقام اليوم الاحد اربع مباريات بالدوري الإيطالي وهي كالتالي:

هيلاس فيرونا في مواجهة أتالانتا في السادسة والنصف مساءا بتوقيت مصر.

ساليرنيتانا يصطدم بسيمبادوريا في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر.

فيورنتينا في مواجهة نابولي في تمام التاسعة الا ربع بتوقيت مصر.

ليتشي في مواجهة إمبولي في تمام التاسعة الا ربع بتوقيت مصر.

مباريات اليوم الدوري الفرنسي

تشهد ملاعب الدوري الفرنسي اليوم الاحد 6 مباريات هامة جدا وهي كما يلي:

ستاد نيس ضد أولمبيك مارسيليا في تمام الثالثة عصرا.

لوريان ضد كليرمون في نفس التوقيت.

تروا ضد آنجيه في نفس التوقيت.

بريست ضد مونبلييه في نفس التوقيت.

ستاد ريمس ضد أولمبيك ليون في الخامسة والنصف مساءا.

وأخيرا باريس سان جيرمان أمام موناكو في التاسعة الا ربع مساءا.

مباريات اليوم الدوي الالماني