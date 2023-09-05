انقسام داخل الأهلي بسبب مصير إمام عاشور

تسود حالة من الإنقسام داخل معسكر النادي الأهلي في النمسا بسبب إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وموقفه من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري.

إمام عاشور لاعب النادي الأهلي - المصدر موقع الوطن سبورت

شارك اللاعب إمام عاشور مع الفريق في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية ولكن بشكل تدريجي بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية أثناء تواجده داخل صفوف فريق ميتلاند الدينماركي السابق.

مصير إمام عاشور من المشاركة في تشكيل الأهلي بالسوبر الأفريقي

قرر الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإعتماد على إمام عاشور خلال السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، إلا أن الجهاز الطبي متخوف من هذه المشاركة بعد تغيب اللاعب عن المشاركة في المباريات منذ 5 أشهر أي من شهر إبريل الماضي.

يتم حسم الموقف النهائي من مشاركة اللاعب خلال الودية التي سيخوضها الفريق أمام طلائع الجيش المقرر لها يوم 11 سبتمبر في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة 15 سبتمبر، المقرر إقامتها في مدينة الطائف بالسعودية، حيث يشارك النادي الأهلي لكونه بطل دوري أبطال أفريقيا بينما يشارك اتحاد العاصمة الجزائري لكونه بطلا لكأس الكونفدرالية.