انطلاق دوري أبطال أوروبا بمباريات من العيار الثقيل

مسابقة أعرق الالقاب الاوروبية تنطلق







تنطلق اليوم مباريات مسابقة أعرق الالقاب الاوروبية و هو دوري أبطال أوروبا بمباريات كالعادة من العيار الثقيل بين جميع العمالقة .

فريق محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه







حيث يبدأ فريق محمد صلاح رحلته للدفاع عن لقبه بتنقل و رحلة الى الديار الايطالية حيث يلاقي أحد أعرق الفرق هناك و هو فريق نابولي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا الفريق النمساوي ريد بول مع العملاق البلجيكي فريق جينك.

يمر الفريق الإنجليزي في هذه الاثناء بمرحلة جيدة جدا مع تحقيق 4/4 انتصارات ما يجعله متصدر اقوى دوري في العالم في هذه الاثناء قد يفتقد الريدز خدمات مهاجمه ديفوك أوريغي بسبب الاصابة و في الجانب الآخر نجد نابولي بقيادة كارلو أنشيلوتي الذي بدأ موسمه بقوة وضرب حامل اللقب يوفنتوس ضمن الدوري الإيطالي .

ميسي يغيب عن أول مقابلة بسبب الاصابة







وفي القمة الثانية نجد برشلونة العملاق الكتالوني الذي يبدأ حملته بمواجهة من العيار الثقيل جدا حيث يلاقي على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، الوحش الألماني بوروسيا دورتموند و ذلك ضمن المجموعة السادسة التى تضم معهما كل من إنتر ميلان الإيطالي سلافيا براغ التشيكي.

في هذه الاثناء يفتقد برشلونة الى خدمات نجمه ليونيل ميسي بسبب الاصابة ,في المقابل قد نرى اللاعب الجديد أنسو فاتي.

و ضمن المجموعة الثامنة التي تضم في طياتها كل من تشلسي الإنكليزي الذي يلاقي فالنسيا الإسباني و ايكس الذي يلاقي ليل الفرنسي.

في المجموعة السابعة تجمع لايبزغ الألماني حيث يقارع بنفيكا البرتغالي، فيما يلاقي ليون الفرنسي ,زينيت الروسي.