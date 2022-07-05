انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022

انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر يوليو 2022 المرحلة الثالثة من مبيعات تذاكر مونديال قطر 2022 وفق أسبقية الشراء حيث من المفترض أن تستمر هذه المرحلة إلى غاية 16 أغسطس المقبل ومن المؤكد أنها ستشهد إقبالا كبيرا جدا من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم الذين يتشوقون لمشاهدة الحدث الكروي العالمي في قطر.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان نشره على موقعه الرسمي: ننصح عشاق كرة القدم الذين ينتظرون بلهفة لمشاهدة كأس العالم قطر 2022 أن يسارعوا لحجز تذاكرهم بعد أن أصبح عدد التذاكر معدودا بسبب الإقبال الكبير من الناس من جميع أنحاء العالم خلال المرحلتين الأولى والثانية وذلك لتشجيع منتخباتهم ومشاهدة الحدث التاريخي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طرح ما تبقى من تذاكر كأس العالم قطر 2022 للبيع المباشر اليوم، حيث أكد أنه قد تم بيع ما يقارب 1.8 مليون تذكرة خلال فترة سابقة قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، مضيفا أنه بسبب الإقبال الكبير للجماهير الذي قد يؤدي إلى نفاذ عدد التذاكر بسرعة فإنه سيتم إنشاء قوائم احتياطية إذا زاد الطلب وقل العرض.

ومن المتوقع أن يتزايد اهتمام الجماهير من كل أنحاء العالم بهذه المرحلة من بيع التذاكر بعد أن تعرف عشاق الكرة على جميع المنتخبات 32 المتأهلة والتي ستلعب نهائيات كأس العالم في قطر خلال الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر المقبل إلى غاية 18 من شهر ديسمبر، وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك تهاتف كبير من جماهير الكرة لاقتناء تذاكر كأس العالم سواء من البلد المضيف قطر أو من بلدان أخرى كالأرجنتين وكندا وإنجلترا وغيرها.

وقال قائد المنتخب الألماني فيما سبق لوثر ماتيوس في تصريح له لإحدى القنوات الرياضية أن قطر ستشهد مهرجانا كرويا استثنائيا عند استقبالها لهذا الحدث الرياضي العظيم نهاية هذا العام مشيرا إلى أهمية تقارب المسافات في أول نسخة تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.