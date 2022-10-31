“انشيلوتي” و”أسينسيو” قد ينتظران عقوبة بعد صريحاتهما ضد حكم مباراة ريال مدريد وجيرونا

استضاف نادي ريال مدريد الاسباني نظيره نادي جيرونا أمس، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الاسباني، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث بادر اللاعب البرازيلي “فينيسيوس جونيور”، لاعب جناح ريال مدريد بتسجيل الهدف الأول لنادي ريال مدريد في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 80 عدل مهاجم جيرونا اللاعب الأوروغوياني “كريستيان ستواني” النتيجة لتصبح هدف مقابل هدف، من خلال ركلة جزاء.

وشهد اللقاء جدلا تحكيميا، حيث اعترض لاعبو ريال مدريد على قرار الحكم، باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على لاعب ريال مدريد “ماركو أسينسيو”.

غضب اللاعب “ماركو أسينسيو”

بعد الجدل الذي أثير حول احتساب ركلة الجزاء، خرج غضب اللاعب “ماركو أسينسيو” علنا، حيث نشر فيديو لركلة الجزاء على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر معلقا عليه: “ليس هذا تعريف عدم وجود لمسة يد الذي شرحوه لنا في بداية الموسم.. ما حدث اليوم أمر لا يصدق”.

“أنشيلوتي” ينتقد حكم المباراة

فيما انتقد المدير الفني لنادي ريال مدريد “أنشيلوتي”، حكم المباراة حيث وصف احتساب ركلة الجزاء بأنها “اختراع”، موضحا أن الكرة اصطدمت بصدر اللاعب ولم تصطدم بيده.

عقوبة قد تنتظر “أنشيلوتي” و”أسينسيو”

بعد تصريحات المدير الفني لنادي ريال مدريد ولاعبه “أسينسيو”، ضد حكم مباراة ريال مدريد وجيرونا، ذكرت مصادر صحفية بأن، لجنة النزاهة التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم قد تم ابلاغه بتصريحات اللاعب والمدير الفني، ومن المنتظر اجتماع اللجنة لتقرير توقيع العقوبة عليهما من عدمه.

ووفقا للقوانين فإن عقوبة الإساءة بالتصريحات ضد الحكام في الاتحاد الاسباني لكرة القدم، تؤدي إلى الإيقاف من 4 إلى 12 مباراة مع غرامة مالية.