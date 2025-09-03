انتقال إيزاك إلى ليفربول.. صفقة تاريخية ببند تضامني نادر

شهدت سوق الانتقالات الإنجليزية حدثًا استثنائيًا بعد إعلان انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها الإجمالية 130 مليون جنيه إسترليني، لتصبح الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم ضخامة الرقم فإن ما أثار الجدل الأوسع لم يكن السعر القياسي فقط، بل إدراج بند نادر في عالم كرة القدم يعرف باسم “مدفوعات التضامن”.

تفاصيل الصفقة

بحسب تقارير إعلامية سيدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني مباشرة لنيوكاسل، بينما ستخصص 5 ملايين جنيه كمدفوعات تضامنية توزع على الأندية التي ساهمت في تكوين إيزاك بين سن 12 و23 عامًا.

واللافت أن هذه الأموال لم تأتي من خزينة ليفربول، بل جاءت من إيزاك نفسه الذي تنازل عن مكافأة مالية مستحقة له من نيوكاسل، ليحولها إلى دعم مباشر للأندية التي ساهمت في تكوينه.

Trying our 25/26 home kit for the very first time 👌 pic.twitter.com/cWg3FcRXx2 — Liverpool FC (@LFC) September 2, 2025

ما هي مدفوعات التضامن؟

تعد مدفوعات التضامن إحدى اللوائح التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتهدف إلى مكافأة الأندية الصغيرة التي ساهمت في تطوير اللاعبين خلال مراحل الناشئين، وبموجب هذا النظام، تحصل الأندية التي شاركت في تكوين اللاعب حتى بلوغه 23 عامًا على نسبة من أي صفقة انتقال مستقبلية ورغم أن هذه القاعدة معمول بها منذ سنوات، إلا أن تطبيقها في صفقات كبرى بهذا الحجم يعتبر أمرًا نادرًا، حيث اعتادت الأندية أن تقتصر على تحويل كامل المبلغ للنادي البائع.

🚨 ألكسندر إيساك يصل إلى ليفربول للتوقيع على عقد يمتد لمدة ست سنوات حتى يونيو 2031. ستبلغ قيمة الصفقة 125 مليون جنيه إسترليني لليفربول، فيما سيحصل نيوكاسل على 130 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك مدفوعات التضامن. ليفربول ونيوكاسل بدأوا بالفعل تبادل جميع المستندات طوال الليل. 📎… pic.twitter.com/gVwo2Ak1K1 — Transfer Mercato (@transfermerkato) September 1, 2025

المستفيدون من صفقة إيزاك

سيستفيد من بند التضامن في هذه الصفقة عدة أندية لعب لها أو ساهمت في تطوير إيزاك، أبرزها:

أيك سولنا السويدي: النادي الأم الذي نشأ فيه اللاعب.

بروسيا دورتموند الألماني: حيث خاض أولى تجاربه الأوروبية.

ريال سوسيداد الإسباني: الذي شهد تألقه قبل الانتقال إلى البريميرليغ.

نيوكاسل يونايتد: بحكم مساهمته في تطوير اللاعب خلال السنوات الماضية.

ولذلك لا تتوقف أهمية صفقة انتقال إيزاك في كونها الأغلى بتاريخ الدوري الإنجليزي فحسب، بل في كونها تبرز أيضًا آلية تطبيق لوائح الفيفا المتعلقة بالتعويضات التدريبية، التي تهدف إلى ضمان حقوق الأندية التي ساهمت في تطوير وصقل موهبة اللاعبين.