انتقال إيزاك إلى ليفربول.. صفقة تاريخية ببند تضامني نادر

اميرة محمد

شهدت سوق الانتقالات الإنجليزية حدثًا استثنائيًا بعد إعلان انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها الإجمالية 130 مليون جنيه إسترليني، لتصبح الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم ضخامة الرقم فإن ما أثار الجدل الأوسع لم يكن السعر القياسي فقط، بل إدراج بند نادر في عالم كرة القدم يعرف باسم “مدفوعات التضامن”.

تفاصيل الصفقة

بحسب تقارير إعلامية سيدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني مباشرة لنيوكاسل، بينما ستخصص 5 ملايين جنيه كمدفوعات تضامنية توزع على الأندية التي ساهمت في تكوين إيزاك بين سن 12 و23 عامًا.

واللافت أن هذه الأموال لم تأتي من خزينة ليفربول، بل جاءت من إيزاك نفسه الذي تنازل عن مكافأة مالية مستحقة له من نيوكاسل، ليحولها إلى دعم مباشر للأندية التي ساهمت في تكوينه.

ما هي مدفوعات التضامن؟

تعد مدفوعات التضامن إحدى اللوائح التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتهدف إلى مكافأة الأندية الصغيرة التي ساهمت في تطوير اللاعبين خلال مراحل الناشئين، وبموجب هذا النظام، تحصل الأندية التي شاركت في تكوين اللاعب حتى بلوغه 23 عامًا على نسبة من أي صفقة انتقال مستقبلية ورغم أن هذه القاعدة معمول بها منذ سنوات، إلا أن تطبيقها في صفقات كبرى بهذا الحجم يعتبر أمرًا نادرًا، حيث اعتادت الأندية أن تقتصر على تحويل كامل المبلغ للنادي البائع.

المستفيدون من صفقة إيزاك

سيستفيد من بند التضامن في هذه الصفقة عدة أندية لعب لها أو ساهمت في تطوير إيزاك، أبرزها:

  • أيك سولنا السويدي: النادي الأم الذي نشأ فيه اللاعب.
  • بروسيا دورتموند الألماني: حيث خاض أولى تجاربه الأوروبية.
  • ريال سوسيداد الإسباني: الذي شهد تألقه قبل الانتقال إلى البريميرليغ.
  • نيوكاسل يونايتد: بحكم مساهمته في تطوير اللاعب خلال السنوات الماضية.

ولذلك لا تتوقف أهمية صفقة انتقال إيزاك في كونها الأغلى بتاريخ الدوري الإنجليزي فحسب، بل في كونها تبرز أيضًا آلية تطبيق لوائح الفيفا المتعلقة بالتعويضات التدريبية، التي تهدف إلى ضمان حقوق الأندية التي ساهمت في تطوير وصقل موهبة اللاعبين.

