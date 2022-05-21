انتقال أشرف بن شرقي للأهلي.. مبلغ ضخم وخطأ تاريخي

فجر الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، حين أعلن رسميا عن انتقال لاعب منتخب تونس والزمالك الحالي، أشرف بن شرقي، إلى النادي الأهلي بمقابل مادي ضخم يتقاضاه سنويا.

أشرف بن شرقي ينتقل للأهلي

لا نخفيكم سرا، انتقال اشرف بن شرقي للأهلي ليس أمرا صادما، ولا نعتبره مفاجأة على الإطلاق، ذاك أن أخبار رحيل بن شرقي عن الزمالك ومفاوضاته مع المارد الأحمر منتشرة في وسائل الاعلام منذ شهور.

وبحسب مهيب عبد الهادي فإن أشرف بن شرقي سوف يتقاضى مبلغ 1.5 مليون دولار سنويا مع النادي الأهلي، أي ما يعادل 27 مليون جنيه مصري.

هل أشرف بن شرقي مفيد للأهلي؟

لا يمكن أن يشكك أحد في قدرات أشرف بن شرقي، فهو لاعب مميز ويمتلك مهارات عالية وخبرات كبيرة على مستوى اللعب في الدوريات العربية والقارة الأفريقية.

ولكن الأهلي لا يعاني من أي مشكلات في جهة اليسار الهجومية، فهو يمتلك لاعب بارع في ذلك المكان، هو أحمد عبد القادر، ولديه أيضا طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، وكثير من اللاعبين المميزين في هذا المكان.

من أجل ماسبق، نرى أن أشرف بن شرقي ليس هو الصفقة التي سوف تحدث الفارق في الأهلي، هناك أماكن أخرى يجب على المارد الأحمر تدعيمها مثل، منطقة الهجوم والظهير الأيسر وصانع الألعاب وخط الدفاع.

خطأ تاريخي للأهلي

إذا صدق ماقاله مهيب عبد الهادي، عن انتقال أشرف بن شرقي للأهلي، سيكون مجلس إدارة الأحمر قد ارتكب خطأ تاريخيا، لأنه تعاقد مع لاعب تكاسل ولعب بعدم جدية مع الزمالك في آخر موسم، بعد أن قرر الرحيل.

واللاعب الذي يلعب من أجل المال، ويبخل بالجهد والعرق في الملعب بعد أن يوقع لمكان آخر؛ سوف يكرر ذلك في الأهلي كما فعله مع الزمالك، وسوف يظل كذلك طوال العمر.

نقول خطأ تاريخي لأن الأهلي شعاره المبادئء، وعاقب كثير من اللاعبين بسبب السلوكيات الغير نزيهة، وتراخي بن شرقي في الزمالك آخر موسم هو سلوك غير نزيه عل