أخبار الرياضة

انتقالات فريق ليفربول الصيفية 2022

عيد

1.صفقات فريق ليفربول الصيفية 2022 حتي الان:

تعاقد نادي ليفربول الانجليزي حتي الان مع ثلاث صفقات ابرزهم اللاعب الاوروجواني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي و الاسكتلندي كالفين رامسي ظهير ايمن نادي ابردين الاسكتلندي و البرتغالي فابيو كارفاليو من فولهام

2:الراحلون عن ليفربول :

إيرادات فيلم تامر حسني “بحبك” تتجاوز 60 مليون جنيه خلال أيامه الأولى

فيديو.. بين السيارات المُسرعة، هبوط اضطراري لطائرة على أحد الطرُق السريعة والمُتعرجة

رحل العديد من اللاعبين عن صفوف ليفربول هذا الصيف منهم من رحل علي سبيل الاعارة و منهم من رحل  كلاعب حر وهو ما سنبرزه في السطور التالية:

السنغالي ساديو ماني الي بايرن ميونخ مقابل 32 مليون +9 مليون يورو اضافات حسب تقارير صحفية حيث لم يتم الاعلان عن تفاصيل الصفقة

وغادر انفيلد ديفوك اوريجي (لاعب حر) ولوريس كاريوس (لاعب حر) و ايليا ديكون بونر(لاعب حر) و شي اوجو (لاعب حر) ولويس لونجستاف (لاعب حر) و بن وودبيرن (لاعب حر) و كونور برادلي (اعارة الي بولتون) وجاكوب اوبرزينسكي (اعارة الي رادومياك رادوم) و مارسيلو بيتالوجا و جيمس بالوجيزي(اعارة)

وانتقل الياباني تاكومي مينامينو الي موناكو الفرنسي

عيد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.