انتقالات فريق ليفربول الصيفية 2022

1.صفقات فريق ليفربول الصيفية 2022 حتي الان:

تعاقد نادي ليفربول الانجليزي حتي الان مع ثلاث صفقات ابرزهم اللاعب الاوروجواني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي و الاسكتلندي كالفين رامسي ظهير ايمن نادي ابردين الاسكتلندي و البرتغالي فابيو كارفاليو من فولهام

2:الراحلون عن ليفربول :

رحل العديد من اللاعبين عن صفوف ليفربول هذا الصيف منهم من رحل علي سبيل الاعارة و منهم من رحل كلاعب حر وهو ما سنبرزه في السطور التالية:

السنغالي ساديو ماني الي بايرن ميونخ مقابل 32 مليون +9 مليون يورو اضافات حسب تقارير صحفية حيث لم يتم الاعلان عن تفاصيل الصفقة

وغادر انفيلد ديفوك اوريجي (لاعب حر) ولوريس كاريوس (لاعب حر) و ايليا ديكون بونر(لاعب حر) و شي اوجو (لاعب حر) ولويس لونجستاف (لاعب حر) و بن وودبيرن (لاعب حر) و كونور برادلي (اعارة الي بولتون) وجاكوب اوبرزينسكي (اعارة الي رادومياك رادوم) و مارسيلو بيتالوجا و جيمس بالوجيزي(اعارة)

وانتقل الياباني تاكومي مينامينو الي موناكو الفرنسي