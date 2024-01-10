انتصار معنوي للسعودية على هونج كونج قبل كأس آسيا

فاز المنتخب السعودي على هونج كونج بهدفين دون رد 2-0 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن تحضيرات الأخضر السعودي لخوض نهائيات كأس آسيا.

المنتخب السعودي - مصدر الصورة: جوجل

ثنائية المنتخب السعودي حملت توقيع عبد الرحمن غريب وفواز الصقور.

ويستعد الأخضر السعودي لخوض البطولة الآسيوية تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لكأس آسيا 2023، المنتخب السعودي في المجموعة السادسة رفقة عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

وتنطلق منافسات كأس آسيا، بعد غد الجمعة، بمباراة الافتتاح بين قطر صاحبة الضيافة، ولبنان.