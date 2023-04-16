انتصار ثمين لمانشستر يونايتد على نوتنجهام

ارتقى مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الثمين على خصمه نوتنجهام فورست بهدفين دون رد 2-0 مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة.

نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف استمرت بين مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست حتى الدقيقة 32 عندما سجل اللاعب أنتوني الهدف الأول لصالح الشياطين الحمر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على خصمه نوتنجهام فورست بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر يونايتد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه دييجو دالوت في الدقيقة 76.

وفشل لاعبو نوتنجهام فورست في هز شباك المان يونايتد، لتنتهي المباراة بفوز المانيو 2-0.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 59 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوض 30 مباراة.

وتجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خوض 31 مواجهة.

وكان الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة نوتنجهام فورست، نشرها حساب نادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس ديفيد دي خيا، فيكتور ليندلوف، القائد هاري ماجواير، كاسيميرو، دييجو دالوت، أنتوني، جادون سانشو، برونو فيرنانديز، أنتوني مارسيال، مارسيل سابيتزر، أرون وان بيساكا

وجلس على دكة بدلاء المان يونايتد، مجموعة من اللاعبين أبرزهم كريستيان إريكسن، العراقي زيدان إقبال، فريد، فوت فيجهورست، أنتوني إيلانجا.

وكان مانشستر يونايتد قد وقع في فخ التعادل مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2 الخميس الماضي، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويتجدد اللقاء بين مانشستر يونايتد ومضيفه إشبيلية، الخميس المقبل، على ملعب رامون سانشيز بيزاخون معقل الفريق الأندلسي، في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي.