انتصار تاريخي لتونس على فرنسا.. وأستراليا وفرنسا إلى ثمن النهائي

حقق المنتخب التونسي، فوزا تاريخيا على فرنسا بهدف دون رد (1-0) مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم، المقامة حاليًا في قطر.

الشوط الأول انتهى على إيقاع التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نشط منتخب نسور قرطاج من أجل هز الشباك.

وفي الدقيقة 58، نجح وهبي الخزري في تسجيل الهدف الأول لمنتخب تونس.

وحاول منتخب فرنسا، تنشيط هجومه، ودفع المدرب ديدييه ديشامب بكيليان مبابي وعثمان ديمبلي من أجل تعديل النتيجة.

لكن المنتخب التونسي صمد أمام هجوم ديوك فرنسا، قبل نجاح أنطوان جريزمان في تسجيل التعادل لمنتخب فرنسا في الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بفوز نسور قرطاج.

وارتفع رصيد منتخب تونس إلى 4 نقاط في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط لمنتخب فرنسا متصدر المجموعة.

واحتل منتخب أستراليا، وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل نقطة في جعبة الدنمارك في ذيل الترتيب.

وكان موقع الفيفا بلس، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد نشر تشكيلة المنتخبين التونسي والفرنسي على النحو التالي:

تشكيلة منتخب تونس: الحارس أيمن دحمان ومنتصر الطالبي وياسين مرياح ونادر جندري وعلي معلول وعيسى ليدوني وإلياس الصخيري ووجدي كشريدة ووهبي الخازري وعلي بن رمضان وأنيس بن سليمان

تشكيلة منتخب فرنسا: الحارس ستيف مانداندا وأكسيل أرثر ديساسي ورافائيل فاران وإبراهيميا كوناتي وإدواردو كامافينجا وأوريلين تشوميني ويوسف فوفانا وجوردان فيريتوت وماتيو جندوزي وراندال كول مواني وكومان كينجسلي