خاص نجوم مصرية : موقف محمود طاهر – حسام غالى من الترشح لانتخابات الاهلى على مقعد الرئيس

كشف مصدر من داخل النادى الاهلى أن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الأسبق، رفض جميع الضغوطات التي تُمارس عليه خلال الفترة الأخيرة من أجل الترشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة.

 

وذلك عقب إعلان محمود الخطيب قراره بعدم خوض السباق الانتخابي القادم.

 

وأكد المصدر أن طاهر يفضل الابتعاد عن المشهد الحالي وعدم العودة للمنافسة على رئاسة الأهلي، رغم إيمان الكثيرين بخبراته الإدارية السابقة وقدرته على قيادة النادي.

 

وفي نفس السياق أوضح المصدر أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي، لا يفكر هو الآخر في الترشح على منصب رئيس النادي خلال الدورة المقبلة.

 

وأضاف أن غالي لم يحسم بعد موقفه النهائي من الترشح في الانتخابات بشكل عام، حيث ما زالت الصورة غير واضحة بالنسبة له، لكنه يميل بشكل أكبر إلى الابتعاد عن خوض التجربة الانتخابية في الوقت الراهن.

 

ويأتي ذلك في ظل حالة من الترقب داخل القلعة الحمراء، بعد قرار الخطيب المفاجئ، حيث ينتظر أعضاء الجمعية العمومية والأوساط الرياضية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن هوية المرشحين المحتملين لرئاسة الأهلي.

