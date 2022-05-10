انتباه.. ماذا لو أفل نجم الزمالك؟

يستهل نادي الزمالك مشواره في بداية الدور الثاني من الدوري المصري بلقاء محفوف بالمخاطر، حين يلتقي في التاسعة من مساء اليوم مع فريق إنبي ومديره الفني المخضرم حلمي طولان علي ستاد القاهرة.

وهذه هي رحلة الزمالك الثانية التي ينوي فيها الدفاع عن لقب الدوري الذي يقبع الأن في ميت عقبة، ولكن من المؤشرات السيئة أن الفريق الأبيض لم ينجح خلال آخر 15 عاما في الدفاع عن اللقب وإبقائه داخل أسوار القلعة البيضاء.

هل انتهت معاناة الزمالك؟

من الأمور الهامة التي غفل عنها كثير من جماهير الزمالك، أن الفريق كان يعاني بشدة قبل قدوم المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتدريب الفريق.

وكانت تصريحات معظم المنتمين للزمالك بها الكثير من الإحباط بعد أن افتقد الفريق أكثر من 6 نقاط كاملة في بدايات الدوري المصري.

وهو ما جعل الجميع يظن أن الأهلي قد ظفر باللقلب لا محالة، وكان الحديث كله عن ضرورة المنافسة للحصول علي المركز المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

ولكن مع قدوم فيريرا بدأ يفرض سيطرته وأسلوبه علي الفريق، ويحدث بعد التناغم بين اللاعبين، وكونه مدرب منظم استطاع أن يحقق نتائج جيدة؛ لكن هذا لايعني أن معاناة الزمالك انتهت، لأن الفريق يلعب مباريات متوسطة المستوي ويعتمد علي لاعب واحد. كما أن تقدم الفريق في الترتيب ساعد فيه تراجع الأهلي.

إلي متي يظل نجم الزمالك بازغا؟

إذا تابعت مباريات ناد الزمالك في الدوري المصري عن كثب، كل المباريات الماضية، سوف تجد أن هناك نجما واحدا بازعا، محاربا مقداما يسير خلفه كل فريق الزمالك.

هذا اللاعب والنجم هو أحمد السيد زيزو، والذي أظهر مستويات فائقة وممتازة في المباريات الماضية، وكان سببا رئيسيا في فوز الزمالك بمعظم مبارياته مع فيريرا.

لكن مع كل هذا الوصف الجميل نقول: لايوجد فريق كبير يعتمد علي لاعب واحد فقط، ولو اعتمد فلن يحصل علي بطولات مهما حدث، لأن هذا اللاعب بشر في النهاية وقد يغيب عنه التوفيق في بعض الأحيان.

فريق الزمالك يحتاج لدعم وصفقات ولاعبين كثر حتي ينافس بشكل قوي علي كل البطولات، والمدير الفني حاليا يعتمد علي نفس اللاعبين في كل مباراة، لكن إلي متي يحتمل هؤلاء اللاعبين ضغوط المنافسة علي لقب الدوري، وإلي متي يظل نجم أحمد سيد زيزو بازغا؟.

ماذا لو أفل نجم الزمالك؟

ماذا يحدث لو أفل نجم الزمالك أحمد السيد زيزو أو تراجع مستواه لأي سبب؟ هو جرس إنذار ندقه لكل المسؤولين عن فريق الزمالك؛ يجب أن يكون لديكم فريق قوي متماسك به كثير من العناصر المؤثرة وليس لاعب واحد.

ولن نذهب بعيدا، الزمالك كان يمتلك أمهر لاعبي الكرة المصرية علي الإطلاق في آخر خمسة عشر عاما “محمود عبد الرازق شيكابلا” لكنه للأسف لم يحصد بطولات غير القليل، فهل يستيقظ الزمالك ويصبح سماء عامرة بالنجوم؟.