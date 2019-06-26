امم افريقيا 2019 : بنين تحقق المفاجأه وتتعادل مع غانا

منتخب بنين حقق مفاجأة كبيرة أمس بالتعادل الإيجابي مع منتخب غانا في افتتاح مباريات المجموعة السادسة من بطولة أمم أفريقيا 2019 التي بدأت منافساتها على ملعب ستاد الإسماعيلية، بدأ منتخب بنين التسجيل بهدف سريع مع بداية الشوط الأول ثم تعادل منتخب غانا عن طريق جوردان أيو ثم أضاف هدف التعزيز لفريقه قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني توالت هجمات منتخب بنين حتي إستطاع إضافة هدف التعادل وانتهت المُباراة بهذه النتيجة الإيجابية لمنتخب بنين وهو مفاجأة البطولة حتى الآن، وبهذه النتيجة تصّعب الأمر علي منتخب غانا نظراً لفوز الكاميرون على منتخب غينيا بيساو بثنائية نظيفة في المُباراة الأولى لهذه المجموعة التي أُقيمت على نفس الملعب.

مُباراه صعبة لمنتخب مصر:

يلتقى اليوم منتخبى مصر والكونغو في المباراة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا 2019 وتقام منافسات المجموعة على ملعب ستاد القاهرة وتبدأ المُباراة في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وهي مُباراة ليست سهلة على الفريقين حيث يُريد منتخب الكونغو أن يخرج من المُباراة علي الأقل بالتعادل خاصةً بعد هزيمته في المُباراه الأولى على يد منتخب أوغندا.

الفراعنة جاهزون :

منتخب مصر يفرض نوعاً من الهدوء على معسكر الفريق من أجل التركيز والتفكير فقط في مُباراة اليوم حتى يستكمل مشوار الزحف نحو اللقب الأفريقي الذي يغيب عن مصر مُنذ عام 2010 بعد ثلاثية مُتتالية مع المدير الفني المعلم حسن شحاته.

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