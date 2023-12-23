اليونايتد.. أهداف سقوط كتيبة تين هاج أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

تواصل النتائج السلبية ملاحقتها للمدرب الهولندي إيريك تين هاج، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية سواء على صعيد الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وتلقت جماهير مانشستر يونايتد صفعة قوية اليوم السبت، بعدما تعرض الفريق الأول لكرة القدم لخسارة جديد من وست هام بنتيجة 2/0، في المباراة التي انطلقت في الخامسة من مساءًا.

تفاصيل مباراة وست هام ومانشستر يونايتد

استطاع وست هام تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، حيث أحرز جارود بوين الهدف الأول للشواكيش الإنجليزية في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

بينما ضاعف محمد قدوس النتيجة لوست هام في الدقيقة 78، لتنتهي المباراة بخسارة مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

أهداف فوز وست هام على مانشستر يونايتد

بوين يهز شباك مانشستر يونايتد مستغلاً تمريرة حريرية من باكيتا#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_يونايتد pic.twitter.com/Db3ZrR8W9P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

بهذا الفوز، ارتفع رصيد وست هام للنقطة الـ 30 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الثامنة والعشرون في المركز الـ 8.

تين هاج يقترب من الرحيل

يواجه المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي انتقادات حادة وقوية خلال الفترة الماضية، بعدما لم ينجح الفريق في تحقيق أي فوز خلال الأربع مواجهات الماضية.

وتطالب جماهير مانشستر يونايتد بضرورة رحيل جهاز تين هاج، حيث يستمر اليونايتد في تقديم المستويات السيئة تحت قيادة، مما يجعل هناك حالة من القلق على الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأسابيع الماضية، بعد الخسارة من بايرن ميونخ بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.