اليوم مباراة الفرصة الأخيرة …موعد مباراة السنغال والإكوادور في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة السنغال والإكوادور بدأت العديد من المنتخبات العربية والأجنبية بطولة فعاليات كأس العالم بانطلاقات قوية وإحراز الكثير من الأهداف والمواجهة الحاسمة المسبوقة بإعداد جيد، أملا للتأهل للنهائي ومن المنتخبات المشاركة منتخبي السنغال والإكوادور، والذي بدأ أولي مشاركاته بانطلاق قوي وإحراز أهداف أمام المنتخبات الأخري المشاركة، فمن أمثلة إحراز الأهداف لعب منتخب الأكوادور أمام منتخب قطر والفوز عليه، وحصد نقاط ومنتخب السنغال تمكن أيضا خلال مشاركته منذ انطلاق البطولة من إحرازه للأهداف أمام المنتخبات الأخري التي لعب معها، ويواجه المنتخبين السنغالي والأكوادوري نفسهم هذه المرة في مواجهة بعضهم في مواجهة حاسمة وقوية ينتظرها المشجعين لقوة وإعداد اللاعبين من الجهتين.

مباراة السنغال والإكوادور

تأتي المباراة في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ولقد جاءت في نهائي المجموعة الأولي ثلاث منتخبات فقط هم (هولندا،الأكوادور،السنغال) بعد خروج المنتخب القطري بعد الهزيمة مرتين أمام السنغال والأكوادور، إن مشاركة المنتخب السنغالي هذه المرة أملا في إحراز أهداف والفوز وعندما تكون النتيجة تعادل أو هزيمة فهذا يعين الخروج من منافسات البطولة مثل قطر، أما منتخب الأكوادور فقد استطاع إحراز الأهداف وعند هذه المواجهة أمام السنغال في حالة الفوز سوف يتصدر رأس المجموعة في حالة خسارة هولندا أمام قطر وهذا مستبعد أو تحقيق التعادل سواء الإيجابي أو السلبي.

موعد مباراة السنغال و الإكوادور

تأتي المواجهة الحاسمة بين المنتخبين يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من نوفمبر 2022 ،في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية،الخامسة بتوقيت مصر الرابعة بتوقيت المغرب،وتقام المباراة علي استاد ملعب خليفة الدولي.

القنوات الناقلة مباراة السنغال والإكوادور

تذاع المباراة علي مجموعة قنوات بي إن سبورت وخاصة قناة بي إن سبورت ماكس، بجانب إذاعتها علي قناة الكأس القطرية.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

السنغال

يأتي تشكيل المدرب السنغالي أليو سيسيه كالأتي : في حراسة المرمي إدوارد ميندي وفي خط الدفاع بونار سار، كاليدو كوليبالي، عبده ديالو، فودي بالو توريه ،إدريسا جاي، بابي مطر سار، نامبليس ميندي، شيخو كوياتي في خط الوسط، بامبا ديانج (حبيب ديالو)،إسماعيلا سار في خط الهجوم.

الإكوادور

دومينجيز كحارس للمرمي، روبرت أربوليدا، فيليكس توريس، بييرو هينكابي، بيرفس إستوبينان في خط الدفاع، أنجيلو بريسيادو، مويسيس كايسيدو، كارلوس جروزو، روماريو إيبارا في خط الوسط، إينير فالنسيا، مايكل إسترادا في خط الهجوم.

ترتيب السنغال والإكوادور في كأس العالم

يأتي في رأس الصدارة للمجموعة الأولي الإكوادور وهولندا بإحراز أربع أهداف أما منتخب السنغال إحراز ثلاث نقاط، ويأتي في الترتيب الثالث للمجموعة الأولي وفي النهاية قطر بدون وجود أي نقاط.