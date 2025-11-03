اليوم.. قرعة كأس الكونفدرالية 2025-2026 بمشاركة الزمالك والمصري

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية إقامة قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، والمقرر إجراؤها اليوم الإثنين في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج.

الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية

تشارك مصر في النسخة الحالية بفريقين، هما الزمالك والمصري البورسعيدي، بعد نجاحهما في تجاوز عقبة الدور التمهيدي الثاني.

ونجح الزمالك في التأهل بسهولة إلى دور المجموعات، عقب فوزه الكبير على ديكاداها الصومالي بنتيجة (7-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليعلن عن عودة قوية للمنافسات القارية هذا الموسم.

أما المصري البورسعيدي، فانتزع بطاقة التأهل بعد فوزه المثير على الاتحاد الليبي بنتيجة (2-1) في مجموع المواجهتين، ليواصل حضوره المعتاد في البطولة القارية.

ساعات قليلة تفصلنا عن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. ⏳ ما هي توقعاتكم لنتائج القرعة؟ 🙌#TotalEnergiesCAFCL | #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/FWceegyXus — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) November 2, 2025

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات

تضم قائمة الفرق المشاركة في دور المجموعات هذا الموسم 16 ناديًا، جاءت كالتالي:

الزمالك (مصر) عزام يونايتد (تنزانيا) الوداد الرياضي (المغرب) شباب بلوزداد (الجزائر) زيسكو يونايتد (زامبيا) اتحاد الجزائر (الجزائر) مانيما يونيون (الكونغو الديمقراطية) سان بيدرو (كوت ديفوار) أولمبيك آسفي (المغرب) سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) أوتوهو (الكونغو) دجوليبا (مالي) نيروبي يونايتد (كينيا) المصري البورسعيدي (مصر)

موعد القرعة

تنطلق مراسم قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك قبل انطلاق قرعة دوري أبطال إفريقيا مباشرة.

القنوات الناقلة

تُذاع فعاليات القرعة عبر: