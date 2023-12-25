اليوم انطلاق السوبر المصري في نظامه الجديد… والأهلي محتكر البطولات السابقة بلا منازع

مع انطلاق بطولة السوبر المصري في نسختها الجديدة، حيث يتنافس لأول مرة عدد 4 فرق لحصد اللقب، يسعدنا أن نقدم نبذة عن البطولة خلال الفترة الماضية.

يعود تاريخ انطلاق بطولة السوبر المصري إلى عام 2001 حيث انطلقت أول نسخة منها، ومنذ ذلك الحين أقيمت عشرين نسخة من البطولة، والنسخة الحالية تعد هي النسخة رقم الحادية والعشرين.

نظام النسخ السابقة من البطولة

في النسخ السابقة كانت المباراة تجمع بين بطلي الدوري المصري وكأس مصر.

وتم تغيير النظام اعتبارا من النسخة الحالية للبطولة 2023، حيث ستشارك أربعة أندية بالبطولة، بما في ذلك بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويهدف هذا التغيير إلى زيادة المنافسة وتوسيع دائرة المشاركة في البطولة.

وفي النسخة الحالية من البطولة التي تنطلق اليوم الإثنين 25 ديسمبر، يشارك بها كل من النادي الأهلي وفريق سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يسبقها مباراة أخرى في تمام الساعة الثالثة عصرا بين فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر.

كما سيلتقي الخاسران من مباراتي نصف النهائي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، بينما يلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية لتحديد بطل كأس السوبر المصري ووصيفه.

الأهلي ملك الأرقام القياسية بالبطولة

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث فاز باللقب 13 مرة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بأربع مرات فوز، في حين فاز كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بالبطولة مرة واحدة.