اليوم الجزائر والسنغال علي موعد مع تحقيق حلم المونديال الأفريقي كان 2019

يتجه اليوم أنظار عشاق جماهير الكرة المستديرة إلى مدينة القاهرة حيث يسدل الستار اليوم الجمعة عن أكبر حدث افريقي رياضي على مستوي القارة السمراء، وهو نهائي بطولة أمم افريقيا كان 2019 والذي يجمع بين فريقي الجزائر والسنغال علي أستاد القاهرة الدولي.

الجزائر وحلم الفوز بالنجمة الثانية للبطولة.

يحلم محاربوا الصحراء منتخب الجزائر إلى الفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه؛ حيث استطاع محاربوا الصحراء الحصول على البطولة مرة واحدة في تاريخه عام 1990 أي منذ 29 عاماً، عندما تمكن جيل رابح ماجر وجمال مناد وشريف ودجاني من حصد أول بطولة افريقية في تاريخ الجزائر، عندما تغلبوا علي منتخب نيجيريا في النهائي بهدف دون رد.

ويعتبر المنتخب الجزائري من أفضل المنتخبات التي ظهرت بأداء عالي على مستوي البطولة كان 2019، حتى الآن حيث حقق الفوز في جميع مبارياته في الوقت الأصلي عدى مواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي بركلات الترجيح.

واستطاع رجال جمال بلماضي المدرب الوطني الجزائري أن يظهروا بروح قتالية عالية وأداء طيب استطاع الجميع أن يشيدوا بهذا المستوي العالي والروح الوطنية التي اتسم بها محاربوا الصحراء طوال مشوار البطولة.

السنغال وحلم الفوز بالكان 2019 لأول مرة في تاريخه.

على الجانب الأخر يسعى أسود التيرانجا منتخب السنغال بحلم الفوز ببطولة الكان 2019 لأول مرة في تاريخه، وعلى الرغم من وصول منتخب السنغال للوصول إلى المباراة النهائية، إلا أنه لم يؤدي الأداء المتوقع منه في البطولة ويسعي النجم السنغالي ساديو مانيه ورفاقه لتسجيل أول لقب افريقي في تاريخ بلاده بالحصول على بطولة الكان التي هي حلم كل المنتخبات العربية والافريقية.

حيث أن ساديو مانيه فشل بالظهور كما توقعت منه الجماهير، أمام تونس في نصف النهائي، ممّا يعني أن عليه ضغوط كبيرة للتألق الجمعة، لأنه حتى الآن، لم يتألق سوى أمام المنتخبات المتواضعة بالبطولة.

حلم الفوز ببطولة الكان 2019 بالقاهرة رياض محرز ورفاقه أم ساديو مانيه ورفاقه من منهم سوف يحصد اللقب القاري الافريقي كان 2019.