“اليوم الثلاثاء” المؤتمر الصحفي لمباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي، ودخول اللقاء مجانا

يقام مساء اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي لمباراة الكويت الكويتي والشرطة العراقي في البطولة العربية، ويبدأ المؤتمر عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للكويت بحضور المديرين الفنيين للكويت والشرطة، ويقام المؤتمر بالمركز الإعلامي لنادي الكويت، هذا ويلتقي الكويت والشرطة مساء غدا الأربعاء، في مباراة الذهاب من دوري 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس 2020.

وصلت بعثة الشرطة العراقي لمطار الكويت مساء الأحد، وخاض الفريق العراقي تمرينه الأساسي على ملعب المباراة بنادي الكويت مساء يوم الإثنين، هذا ويدخل نادي الكويت الكويتي معسكر مغلق بالنادي حتى موعد المباراة، هذا وقد أقام نادي الشرطة العراقي معسكر تدريبي بمدينة البصرة قبل السفر للكويت، وخاض خلال المعسكر مباراة ودية، تغلب فيها على فريق نفط الجنوب بنتيجة 2-1.

أعلن مجلس إدارة نادي الكويت عن فتح أبواب ملعب مباراة الكويت والشرطة في البطولة العربية لكل الجماهير، حيث سيكون الدخول مجانا للجميع، وذلك لتشجيع الجماهير للحضور ومؤازرة نادي الكويت في تلك المباراة الهامة، المباراة ستكون منقولة يوم الأربعاء على قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وتبدأ عند الساعة 8.15 مساء بتوقيت الكويت وهو نفس توقيت العراق.

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