اليوم الأهلي مع الجونة وعينه على القمة تعرف على التشكيل وموعد المباراة

في إطار منافسات دوري نايل، يخوض النادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة أمام الجونة اليوم.

الفوز يضمن إعتلاء القمة

حيث يدخل الأهلي اللقاء وعينه على قمة الدوري، البطولة المفضلة للأهلي ويحتل فيها المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة حصدها من أربعة لقاءات بالفوز بالعلامة الكاملة، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز أول الدوري الذي حصد ١٣ نقطة من ٦ مباريات.



يتوقع أن يعتمد الأهلي على تشكيلة جديدة بهدف تحقيق فوز جديد في مشواره في الدوري، يتميز الأهلي بأدائه القوي والتنظيم الجيد في المباريات السابقة، حيث يسعى للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم.

المباراة فرصة جيدة للاعبين

المباراة ستكون فرصة للاعبي الأهلي لتقديم أداء مميز وزيادة الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري، ويترقب جمهور الأهلي بشغف هذا اللقاء الهام، سيكون التركيز على تحقيق النقاط الثلاث للابتعاد في الصدارة وتعزيز مكانته في الدوري.



التشكيل المتوقع في المباراة

وفيما يتعلق بالتشكيل المتوقع للمباراة، يتوقع أن يبدأ النادي الأهلي بالتشكيل التالي:

– حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– وفي خط الدفاع: هاني- عبد المنعم- ربيعة- كريم الدبيس.

– خط الوسط: عطية – ديانج- أمام عاشور.

– الهجوم: الشحات- بيرسي تاو- موديست.

وسيتم نقل المباراة عبر قنوات “أون تايم سبورت” في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، ويتولى التعليق على المباراة المعلق محمد عفيفي.