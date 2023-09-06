“الوصول إلى الكأس” حلم يراود الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023

أقيمت صباح أمس الثلاثاء قرعة كأس العالم للأندية المقام في جدة بالمملكة العربية السعودية من يوم 12 ديسمبر لعام 2023 وحتى يوم 22 من نفس الشهر وأسفرت القرعة عن مواجهات حماسية وقوية بمشاركة النادي الأهلي المصري رفقة 6 أندية أخرى وتأتي مشاركة الأهلي في البطولة هي المرة الرابعة على التوالي وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه من قبل من قبل النادي الأهلي المصري.

المصدر:صفحة الكابتن أحمد شوبير على فيس بوك.

المشوار إلى نهائي مونديال الأندية بجدة

جاءت القرعة في المباراة الافتتاحية بين نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي والمشارك من البلد المستضيف في مواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا والفائز من هذه المواجهة سيقابل النادي الأهلي المصري والفائز من المباراة سيواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتم تحديده حتى الآن.

على الجانب الآخر يتواجه نادي كلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف ضد نادي أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا والفائز من المباراة يواجه نادي مانشستر سيتي بطل أوروبا والفائز من المباراة يصعد إلى النهائي.

حظوظ النادي الأهلي في التتويج بمونديال الأندية

يسعى النادي الأهلي في تحقيق مركز مميز في كأس العالم هذا العام حيث حصل في آخر ثلاث مشاركات على البرونزية مرتان مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وحصل على المركز الرابع بعد الخسارة أمام فلامنجو في العام الماضي مع المدرب مارسيل كولر, ولكن يسعى الأهلي إلي كسر هذا الرقم والوصول إلى النهائي خاصة وأن بطل أوروبا بعيد عن طريق النادي الأهلي إلى النهائي ليفرح جماهيره بتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.