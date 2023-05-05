الوزيري يكشف عن الشكل الجديد لبطولة السوبر المصري بدأ من الموسم المقبل

كشف سيف الوزيري رئيس شركة استادات في تصريحات عن اتجاه الاتحاد المصري لكرة القدم لتغيير الإطار العام لبطولة كأس السوبر المصري على أن تستمر في إقامتها في دولة الإمارات العربية لمدة 4 أو 5 سنوات قادمة.

تصريحات الوزيري عن الشكل الجديد للسوبر المصري

وصرح سيف الوزيري لشبكة قنوات “أبو ظبي” الرياضية أن البطولة ستلعب بنظام 4 فرق بدأ من الموسم المقبل على أن تلعب 3 أو 4 مباريات في البطولة بما يتضمن مواجهة لتحديد صاحب المركز الثالث، فيما أكد أنهم ماضون قدمًا من أجل تنفيذ هذه الفكرة بعدما حصلوا على موافقة رابطة الأندية المصرية وقدموا الاقتراح أمام الاتحاد المصري لكرة القدم لوضع جدول المواعيد الخاص بمسابقة وتحديد اللائحة الخاصة لتحديد المتأهلين والتي قد تشهد مفاجأة بحجز مقعد لبطل كأس الرابطة المصرية.

وينتظر محبين كرة القدم المصرية بشكل خاص والعربية بشكل عام نهائي بطولة السوبر المصري والذي سيلعب اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مايو بين فريقي الأهلي وبيراميدز في الإمارات على أرضية ملعب محمد بن زايد، وستطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بعدما قرر الاتحاد المصري توجيه دعوة لمشاركة بيراميدز بدلًا من الزمالك الذي قرر الاعتذار عن المشاركة في المسابقة.

بيان انسحاب نادي الزمالك

وقرر نادي الزمالك الاعتذار عن المشاركة في نهائي بطولة كأس السوبر المصري في بيان أكد من خلاله أن السبب سلسلة من القرارات المتعنتة بداية من أزمة قيد الصفقات الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية وحرمان النادي من مجهودات اللاعبين الجدد إلى أزمة إيقاف اللاعب الهارب محمود عبدالمنعم كهربا وهو الأمر الغير مقبول تمامًا من مجلس إدارة النادي وبناء عليه تم اتخاذ القرار بالإجماع للانسحاب.

فيما بادرت الشركة الراعية بالسماح لجمهور نادي الزمالك باستعادة أموال تذاكرهم بعد اعتذار فريقهم عن المشاركة في نهائي كأس السوبر في اللحظات الأخيرة، وكان قد قرر نادي بيراميدز المشاركة والسفر إلى الإمارات للعب البطولة فيما وصفه تلبية للشركة الراعية بناء على أهميتهم التسويقية للمواجهة وإنقاذًا للموقف، ويأمل الفريق الأزرق في الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بينما يسعى المارد الأحمر لتحقيق اللقب الثالث عشر في تاريخهم والتي كان آخرها 2021/2022.