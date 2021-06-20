الوداد يقدم هدية خاصة لموسيماني مدرب الأهلي !

لم يكن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي سعيدا فقط بفوز فريقه أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في رادس بهدف نظيف وإنما تلقى هدية أخرى من الوداد البيضاوي المغربي.

وكان الوداد قد خسر على أرضه بهدف نظيف أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي وتعقدت مهمته حيث يجب عليه تحقيق الفوز في جنوب أفريقيا بالإياب بنتيجة مناسبة كي يتأهل إلى النهائي.

وإذا ما تأهل كايزر تشيفز لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا سيكون الوداد قد أسدى خدمة جيدة للمدرب بيتسو موسيماني.

حيث سيجري خوض المباراة النهائية في المغرب دون أن يكون لطرف المباراة النهائية جمهور حقيقي حيث سيكون الوداد قد خرج وقد أكد الكاف إقامة النهائي بالمغرب الشقيق.

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وفي المقابل فإن الوداد نفسه سيكون قد قدم خدمة أخرى لموسيماني وهي أنه ساهم في تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى النهائي وهو الفريق الذي واجهه ميتسو كثيرا وقت أن كان يدرب ماميلودي صن داونز ويعرف كل كبيرة وصغيرة عنه.

ويدرك موسيماني أن كايزر تشيفز لديه الكثير من الاسماء المميزة القادرة على صناعة الفارق ولكن أيضا به الكثير من نقاط الضعف التي يمكن للاعبي الأهلي استغلالها من أجل اقتناص اللقب الأفريقي للمارد الأحمر والتأهل إلى كأس العالم للأندية من جديد والتي يحمل ميدالية مركزها الثالث بعدما تغلب في النسخة الماضية على بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.