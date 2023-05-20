الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد قهر صن داونز

بلغ الوداد البيضاوي المغربي، نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية على التوالي، بعدما أطاح بمضيفه صن داونز الجنوب أفريقي خارج المسابقة القارية.

وتعادل الوداد المغربي، عصر اليوم السبت، خارج أرضه بنتيجة 2-2 أمام مضيفه صن داونز، واستفاد الفريق البيضاوي من قاعدة تسجيل الأهداف خارج الديار، ليقطع تذكرة العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وبالعودة لأحداث مباراة اليوم، فقد انتهى الشوط الأول على إيقاع التعادل السلبي بين الوداد وصن داونز، بعد تألق كبير من يوسف المطيع حارس مرمى الضيوف، الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.

وفي بداية الشوط الثاني، نشط كل فريق من أجل هز الشباك، قبل نجاح اللاعب ثيمبا زواني في تسجيل الهدف الأول لصالح صن داونز في الدقيقة 50.

لكن أيوب عملود مدافع الوداد البيضاوي، تمكن من تسجيل هدف التعادل للفريق المغربي في الدقيقة 72.

ونجح صن داونز في التقدم من جديد في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب بيتر شالوليلي، لكن الوداد المغربي أدرك التعادل القاتل بفضل النيران الصديقة في الدقيقة 83، عن طريق موتوبي مفالا لاعب صن داونز بالخطأ في مرمى فريقه.

وفشل صن داونز في تصحيح الأمور خلال الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وتأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضرب الوداد البيضاوي، موعدا ناريا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الأهلي المصري الذي أطاح بالترجي التونسي من نصف النهائي، حيث فاز الفريق المصري ذهابا بثلاثية دون رد 3-0 في ستاد رادس، قبل التفوق إيابا بهدف نظيف 1-0 على ستاد القاهرة الدولي.

وكان سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة صن داونز، نشرها حساب نادي الوداد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي: