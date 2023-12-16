“الوحيد تاريخياً”.. رقم قياسي جديد للنادي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد في كأس العالم للأندية

النادي الأهلي المصري حقق بالأمس فوزاً كبيراً أمام فريق الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، وبهذا الانتصار فقد تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي.

النادي الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز هدف النادي الأهلي الأول اللاعب علي معلول ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وبعدها بدقائق قليلة أحرز أمام عاشور الهدف الثالث.

رقم الأهلي القياسي في كأس العالم للأندية

بعد أن حقق النادي الأهلي الفوز على نادي الاتحاد السعودي، وتأهل إلى الدور نصف النهائي، أصبح النادي الأهلي هو النادي الوحيد تاريخياً الذي يتأهل للمربع الذهبي في كأس العالم أربع مرات على التوالي.

ويعد هذا هو التأهل السادس في تاريخ النادي الأهلي للمربع الذهبي في كأس العالم للأندية، كما أن النادي الأهلي هو أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على مدار تاريخها.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

بعد الفوز على الاتحاد السعودي بثلاثية، تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، ستلعب المباراة يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.