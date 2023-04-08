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الوحدة ضد الاتحاد..العميد يسعى للحفاظ على تربعه على عرش صدارة دوري روشن السعودي 

مصطفى السيد أبو حجازي

 يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نادي الوحدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، وسط طموح العميد في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي. 

الوحدة ضد الاتحاد..العميد يسعى للحفاظ على تربعه على عرش صدارة دوري روشن السعودي

وتنطلق المباراة يوم غد الأحد الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2023، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة،  الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش. 

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ويعتلي الإتحاد صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، حيث قد حقق الانتصار في 16 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة. 

بينما يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، حيث قد حقق الإنتصار في 5 لقاءات، وتعادل في 7 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 10 مباريات. 

وتمكن الاتحاد من تحقيق الإنتصار في جولة الذهاب أمام نادي الوحدة بنتيجة هدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في السادس عشر من شهر أكتوبر لعام 2022. 

حيث قد أحرز هدف اللقاء الوحيد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي عند الدقيقة 80، وقد تم طرد نجم الاتحاد عبد الرحمن العبود خلال تلك المواجهة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع لأحداث الشوط الأول. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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