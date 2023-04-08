الوحدة ضد الاتحاد..العميد يسعى للحفاظ على تربعه على عرش صدارة دوري روشن السعودي 

يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على نادي الوحدة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، وسط طموح العميد في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

وتنطلق المباراة يوم غد الأحد الموافق التاسع من شهر أبريل لعام 2023، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

📸| المتصدر عاد إلى الركض 🐅 pic.twitter.com/4XuJxKWPLG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 6, 2023

ويعتلي الإتحاد صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، حيث قد حقق الانتصار في 16 لقاء، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

بينما يتواجد الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، حيث قد حقق الإنتصار في 5 لقاءات، وتعادل في 7 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 10 مباريات.

وتمكن الاتحاد من تحقيق الإنتصار في جولة الذهاب أمام نادي الوحدة بنتيجة هدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم في السادس عشر من شهر أكتوبر لعام 2022.

حيث قد أحرز هدف اللقاء الوحيد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي عند الدقيقة 80، وقد تم طرد نجم الاتحاد عبد الرحمن العبود خلال تلك المواجهة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع لأحداث الشوط الأول.