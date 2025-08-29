الهلال VS الرياض.. الموعد والتشكيل المتوقع والمعلق وتاريخ المواجهات السابقة

ترصد النسخة العربية من موقع «نجوم مصرية» أهم التفاصيل حول مباراة الهلال VS الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين نسخة “2025-2026″، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين وموعد المباراة ومن هو المعلق عبر قناة “ثمانية” الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة الهلال ضد الرياض اليوم الجمعة، الموافق 29 أغسطس 2025، في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على شاشة قناة ثمانية، على ملعب المملكة أرينا، وسيقوم بمهمة التعليق على أحداث المباراة، المعلق الرياضي الشهير عبدالله الحربي.

تشكيل الهلال أمام الرياض

من المتوقع اليوم أن يعمل الإيطالي سيموني إنزاغي بتشكيل يقوده الأوروجوياني، داروين نونيز، بجانب النجم المتعافي من الإصابة مؤخرا، سالم الدوسري كجناح أيسر، وفي الجهة الأخرى سيكون كايو سيزار.

وسوف يكون التشكيل المتوقع للهلال ضد الرياض كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، متعب الحربي، جواو فيلكس.

خط الوسط: مالكوم، سافيتش، روبن نيفيز.

خط الهجوم: كايو سيزار، سالم الدوسري، داروين نونيز.

وبذلك فإن قائمة الهلال في مباراة الرياض، ستضم ثمانية لاعبين أجانب هم: بونو، كوليبالي، فيليكس، نيفيز، سافيتش، نونيز، سيزار، مالكوم.

وأما الاستغناء عن ثيو هيرنانديز، والاستعانة بمتعب الحربي في مركز الظهير الأيسر، فإنه بسبب عقوبة الإيقاف المرحلة على اللاعب من مباراة سابقة مع فريقه السابق ميلان الإيطالي.

تشكيل الرياض المتوقع أمام كبير آسيا

وسيلعب فريق نادي الرياض مكتمل الصفوف الليلة أمام الهلال، وستكون التشكيلة الآتية متوقعة من خلال مباريات الفريق الودية في الفترة الماضية.

ـ فريق #الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة #الرياض وسط حضور الأمير نواف بن سعد رئيس النادي وفهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم#الهلال_الرياض #دوري_روشن_السعودي 🇸🇦#RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/Wn9tlthjZ0 — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) August 28, 2025

فهد المفرج يعدل عن قراره الرحيل عن الهلال

وفي مركز الظهير الأيسر، ستتم الاستعانة من قبل المدرب الإسباني، خافير كاييخا، باللاعب سليمان هزازي، وهو الوحيد المتبقي في هذا المركز بعد رحيل نواف هوساوي إلى نادي النجمة الصاعد جديدا نحو روشن.

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الرياض كما يلي:

مركز حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: أسامة البواردي، سيرجيو، يوان باربيت، مرزوق تمبكتي

خط الوسط: محمد صهلولي، إسماعيلا سورو، سليمان هزازي.

خط الهجوم: تيدي أوكو، إبراهيم بايش، أنطونيو توزي.

معلومات وحقائق عن مباريات الفريقين

التقى الهلال والرياض تاريخيا 24 مرة، وكان الهلال هو المتفوق في عدد مرات الفوز، بعد أن تغلب على فخر الضواحي في 15 مواجهة، وتم التعادل بينهما في 9 لقاءات، سجل الهلال خلالها 65 هدفا، فيما سجل الرياض في الهلال 16 هدف.

عدد المباريات فوز الهلال فوز الرياض التعادل أهداف الهلال أهداف الرياض 24 مباراة 15 0 9 65 16

وكانت آخر المواجهات بين الفريقين على نفس ملعب مباراة اليوم “المملكة أرينا”، وكان التعادل 1-1 هو سيد الموقف بين الفريقين.

القنوات التي يمكن مشاهدة المباراة من خلالها

تستطيع عزيزي القارئ مشاهدة مباراة الهلال والرياض عبر قناة “ثمانية HD 1″، وذلك بالمجان عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.